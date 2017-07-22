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8-ядерный Ryzen 7 7700X Zen 4 на 25% быстрее 5800X

25 августа 2022, 09:55




8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7700X Zen 4 протестирован в тесте Cinebench R20: однопоточная производительность до 25% выше. Тестируемый процессор AMD Ryzen 7 7700X, по-видимому, является инженерным образцом, который работает на базовой частоте всего 4,5 ГГц, что соответствует базовой частоте розничной модели, хотя мы не знаем, достигла ли максимальная частота разгона 5,4 ГГц, как в окончательной модели. Как всегда, результаты чипа ES не указывают на окончательную производительность, но прежде чем мы перейдем к самому тесту, ниже приведены характеристики, которые может предложить чип.

8-ядерный Ryzen 7 7700X Zen 4 на 25% быстрее 5800X


Для семейства Ryzen 7 7000 у нас есть AMD Ryzen 7 7700X, 8-ядерный и 16-поточный. AMD позиционирует его как приятное место для геймеров и поэтому процессор будет иметь базовую тактовую частоту 4,5 ГГц и тактовую частоту 5,4 ГГц, но с более низким TDP 105 Вт (142 Вт PPT). Процессор получит пул кэш-памяти объемом 40 Мбайт, который состоит из 32 Мбайт L3 от единственного CCD и 8 Мбайт L2 от ядер Zen 4.

Теперь стоит упомянуть одну интересную вещь: AMD пока не выпускала обновления для Ryzen 7 7800X. Вполне вероятно, что AMD хочет заменить его преемником Ryzen 7 5800X3D с ядрами Zen 4 (3D V-Cache). Если это так, мы можем ожидать обновления линейки процессоров позже в этом году, поскольку компоненты V-Cache были подтверждены самими AMD для запуска в конце четвертого квартала 2022 года.

8-ядерный Ryzen 7 7700X Zen 4 на 25% быстрее 5800X


Производительность 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 7700X Zen 4 была протестирована в Cinebench R20. Это довольно старый тест по сравнению с новым выпуском Cinebench R23. В одноядерном режиме чип набрал 773 балла, а в многоядерном - 7701 балл. Для сравнения, AMD Ryzen 7 5800X набирает около 6100 баллов в многоядерном и 620 баллов в одноядерном, что означает, что мы наблюдаем на 25% более быструю однопоточную и на 26% более быструю многопоточную производительность.

Процессор AMD Ryzen 7 7700X «Zen 4» будет выпущен вместе с остальной частью линейки в следующем месяце. AMD также планирует провести полную презентацию в конце этого месяца.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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