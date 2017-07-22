Компания OPPO представляет новый смартфон OPPO A96 в России. Телефон предлагает аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, быструю зарядку SUPERVOOCTM 33 Вт, а корпус выполнен в стильном дизайне с фирменным, устойчивым к царапинам и отпечаткам пальцев покрытием OPPO Glow. Также новинка получила экран с диагональю 6,59 дюймов с частотой обновления 90 Гц, отверстием для фронтальной камеры и цветовым охватом 96% NTSC.
Специалисты компании используют стеклянные панели с алмазной огранкой, они помещаются в вакуум для сжатия кристаллического рисунка. За счет этого телефон становится гладким и защищен от грязи и отпечатков пальцев. Купить OPPO A96 можно будет в двух цветах: черный и синий.
Разрешение экрана - Full HD или 1080х2412 пикселей, соотношение площади экрана к корпусу составило 90,8%. Частота обновления регулируется с помощью технологии Adaptive Refresh Rate для регулировки частоты обновления экрана. Режим экрана AI Eye Comfort обеспечит комфортное использование смартфона как с ярким, так и слабом освещении.
На боку телефона предусмотрен сканер отпечатков пальцев, что делает дизайн новинки еще более утонченным.
Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч позволит подолгу оставаться на связи. Заявлено до 154 часов в WhatsApp. Быстрая зарядка SUPERVOOC на 33 Вт за 30 минут зарядит батарею до 55%. Кроме того, есть такие функции, как Super Power Saving Mode, основанная на таких методах энергосбережения, как регулировка подсветки и частоты процессора. OPPO A96 также поддерживает оптимизированную ночную зарядку.
OPPO A96 работает на платформе Qualcomm Snapdragon 680 4G, который обеспечивает плавную работу интерфейса. Смартфон получил 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной памяти.
Двойные динамики и микрофоны в OPPO A96 обеспечивают стереозвук и высокую громкость, а аудио технология Dirac HD Audio делает просмотр контента более захватывающим.
OPPO A96 получил 16 Мп фронтальную камеру, которая призвана делать качественные портретные снимки. Функция AI Natural Retouching корректирует недостатки кожи, сохраняя естественность. Портретные снимки получаются более яркими и четкими в условиях недостаточного освещения за счет функции 360° Fill Light.
Основная двойная камера оснащена 50 Мп модулем с высокой светочувствительностью, а также 2 Мп камерой боке с эффектом размытия. Основная камера также поддерживает 5-кратный цифровой зум и серию съемок до 20 кадров.
Дополнительные функции камеры, такие как AI Palette, Neon Portrait, Flash Snapshot и Selfie HDR делают процесс фотосъемки еще более креативным.
ColorOS 11.1 на OPPO A96 делает пользовательский интерфейс по-настоящему удобным благодаря простоте использования и производительности. Программные функции оптимизации системы, такие как System Booster и Link Boost 2.0, обеспечивают высокую производительность системы. Режим Bullet Screen Message сводит к минимуму сбои при звонках и уведомлениях при играх на смартфоне. Также у смартфона есть функции управления жестами Air Gestures, с помощью которых пользователи могут прокручивать экран вверх и вниз, отвечать на звонки, а также отклонять их.