объявила старт продаж беспроводных наушников OPPO Enco Air2. В компании заявляют, что им удалось достичь недоступного ранее уровня звучания в своем ценовом диапзаоне. Новинка сохраняет дизайн с полупрозрачной крышкой, получила сертификацию TÜV Rheinland, Bluetooth 5.2 с низкой задержкой звука и до 24 часов автономной работы.
За качество звука в Enco Air2 отвечают 13.4 миллиметровые динамики с композитной диафрагмой, покрытой тонким слоем титана. Они то и обеспечивают глубокий бас, чистую середину и звонкие высокие частоты. Пользователям доступен фирменный пресет "Bass Boost", повышающий интенсивность низких частот.
Уникальный дизайн полупрозрачной крышки кейса Enco Air2 привлекает внимание и выглядит по-настоящему стильно, отражая уникальность модели. Со своими мягкими тонами и компактностью это позволяет Enco Air2 визуально сочетаться с чем угодно. На старте продаж модель доступна в двух цветах: белый и синий.
Помимо этого, каждый наушник весит всего по 3.5 грамма, это один из лучших показателей среди подобных устройств. Enco Air2 выделяются надежной посадкой и почти не ощутимым давлением на уши, за счет чего они не приносят дискомфорта при использовании.
OPPO Enco Air2 могут воспроизводить музыку до 4 часов без подзарядки, а вместе с зарядным кейсом до 24 часов. Наушники поддерживают Bluetooth 5.2 и поэтому у них низкая задержка звука и хорошая стабильность соединения. Тройное нажатие на наушник включит специальный игровой режим.
Для качественного звука во время звонков, OPPO Enco Air2 использует шумоподавление на базе искусственного интеллекта. Еще одно обновление каснулось сенсорного управления, нажатие с разным интервалом позволяют контролировать определенные функции.
Наушники OPPO Enco Air2 уже доступны для покупки в фирменном магазине OPPO на OZON по цене 4 990 рублей.
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