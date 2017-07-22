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Старт продаж OPPO Enco Air2: качественный звук по доступной цене

25 августа 2022, 19:41




объявила старт продаж беспроводных наушников OPPO Enco Air2. В компании заявляют, что им удалось достичь недоступного ранее уровня звучания в своем ценовом диапзаоне. Новинка сохраняет дизайн с полупрозрачной крышкой, получила сертификацию TÜV Rheinland, Bluetooth 5.2 с низкой задержкой звука и до 24 часов автономной работы.

Старт продаж OPPO Enco Air2: качественный звук по доступной цене


За качество звука в Enco Air2 отвечают 13.4 миллиметровые динамики с композитной диафрагмой, покрытой тонким слоем титана. Они то и обеспечивают глубокий бас, чистую середину и звонкие высокие частоты. Пользователям доступен фирменный пресет "Bass Boost", повышающий интенсивность низких частот.

Уникальный дизайн полупрозрачной крышки кейса Enco Air2 привлекает внимание и выглядит по-настоящему стильно, отражая уникальность модели. Со своими мягкими тонами и компактностью это позволяет Enco Air2 визуально сочетаться с чем угодно. На старте продаж модель доступна в двух цветах: белый и синий.

Старт продаж OPPO Enco Air2: качественный звук по доступной цене


Помимо этого, каждый наушник весит всего по 3.5 грамма, это один из лучших показателей среди подобных устройств. Enco Air2 выделяются надежной посадкой и почти не ощутимым давлением на уши, за счет чего они не приносят дискомфорта при использовании.

OPPO Enco Air2 могут воспроизводить музыку до 4 часов без подзарядки, а вместе с зарядным кейсом до 24 часов. Наушники поддерживают Bluetooth 5.2 и поэтому у них низкая задержка звука и хорошая стабильность соединения. Тройное нажатие на наушник включит специальный игровой режим.

Старт продаж OPPO Enco Air2: качественный звук по доступной цене


Для качественного звука во время звонков, OPPO Enco Air2 использует шумоподавление на базе искусственного интеллекта. Еще одно обновление каснулось сенсорного управления, нажатие с разным интервалом позволяют контролировать определенные функции.

Наушники OPPO Enco Air2 уже доступны для покупки в фирменном магазине OPPO на OZON по цене 4 990 рублей.



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