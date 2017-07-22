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Представлен SSD Samsung 990 PRO NVMe со скоростью чтения 7450 МБ/с

25 августа 2022, 22:56




Сегодня Samsung представила 990 PRO - высокопроизводительный твердотельный накопитель NVMe на базе PCIe 4.0. Новый твердотельный накопитель создан для требовательных игр и других ресурсоемких операций, таких как 3D-рендеринг, редактирование 4K видео или анализ данных. Он предлагает молниеносную скорость и большую энергоэффективность.

Представлен SSD Samsung 990 PRO NVMe со скоростью чтения 7450 МБ/с


Благодаря новейшей памяти Samsung V-NAND и новому специальному контроллеру серия 990 PRO имеет, пожалуй, самую высокую скорость PCIe 4.0.

  • SSD может последовательно читать на скорости 7450 МБ/с и записывать 6900 МБ/с

  • Cкорость случайного чтения и записи 1400K и 1550K IOPS

  • Произвольная производительность 990 PRO на 55% выше, чем у 980 PRO, что делает его идеальным для игр, творчества и продуктивной работы.


    • Представлен SSD Samsung 990 PRO NVMe со скоростью чтения 7450 МБ/с


    Высокопроизводительные твердотельные накопители NVMe имеют решающее значение для новейших игровых технологий. Благодаря NVMe 990 PRO сокращается время загрузки игр на ПК и консолях. При тестировании с Forspoken, предстоящей ролевой игрой Luminous Productions, время загрузки карты составило одну секунду, по сравнению с четырьмя секундами для SATA SSD и 28 секундами для жесткого диска (HDD).

    Новый контроллер Samsung повышает энергоэффективность SSD на 50% по сравнению с 980 PRO. Никелированный контроллер 990 PRO и распределитель тепла обеспечивают эффективное управление температурой. Технология Dynamic Thermal Guard от Samsung поддерживает идеальную температуру накопителя.

    Представлен SSD Samsung 990 PRO NVMe со скоростью чтения 7450 МБ/с


    990 PRO с радиатором предлагает для эстетики RGB-подсветку. Радиатор Samsung 990 PRO улучшает охлаждение и минимизирует перегрев. Samsung 990 PRO - отличное обновление для ноутбуков, настольных компьютеров и персональных компьютеров. Он повышает скорость, потребляя меньше энергии, увеличивая срок службы батареи и управление температурой.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший SSD: текущий анализ рынка".

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