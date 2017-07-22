Недавно Samsung анонсировала свои флагманские складные смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Теперь компания сосредоточена на следующем поколении телефонов Galaxy S-серии.
Сообщается, что будущие смартфоны серии Samsung Galaxy S23 будут оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и на этот раз компания сосредоточится на эффективности батареи.
Процессор Snapdragon 8 Gen 1, который в настоящее время используется в серии Samsung Galaxy S22 и его обновленная версия под названием Snapdragon 8+ Gen 1 являются мощными процессорами, но они также прожорливы и выделяют немного тепла. Итак, для чипов следующего поколения Qualcomm, как сообщается, сосредоточится на энергоэффективности.
Судя по имеющейся на данный момент информации, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 под кодовым названием Kailua имеет номер модели SM8550 и будет производиться TSMC с использованием 4-нм техпроцесса второго поколения.
Сообщается, что чипсет будет оснащен одним быстрым ядром Cortex-X3, обеспечивающим прирост производительности на 25% по сравнению с X1 в моделях Snapdragon 8 Gen 1, а также двумя ядрами Cortex-A715, двумя ядрами Cortex-A710 и тремя ядрами Cortex-A510.
Несколько месяцев назад выяснилось, что тесты эффективности Snapdragon 8 Gen 2 проходят хорошо, и чип показал себя лучше, чем его непосредственные предшественники. Новый чип, скорее всего, будет анонсирован в ноябре или декабре этого года, а серия Samsung Galaxy S23 будет официально запущена в начале 2023 года.
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