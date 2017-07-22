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Представлены iQOO Z6 на Snapdragon 778G Plus и iQOO Z6x с аккумулятором на 6000 мАч

26 августа 2022, 12:54




iQOO анонсировала Z6 и Z6x, последние смартфоны компании серии Z. Z6 оснащен 6,64-дюймовым ЖК-экраном FHD+ с переменной частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц, соотношением экрана к корпусу 91,13%, с 8-мегапиксельной фронтальной камерой внутри выреза, он оснащен процессором Snapdragon 778G Plus SoC и имеет до 12 Гбайт оперативной памяти.

Телефон снимает на 64-мегапиксельную заднюю камеру, а также 2-мегапиксельную камеру с размытием плюс 2-мегапиксельную макрокамеру. Есть боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Представлены iQOO Z6 на Snapdragon 778G Plus и iQOO Z6x с аккумулятором на 6000 мАч


Есть варианты на 8 Гбайт ОЗУ LPDDR5 (6400 Мбит/с) со 128 Гбайт хранилища UFS 3.1, либо 8 Гбайт/12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт хранилища.
Смартфон работает на Android 12 с OriginOS Ocean, есть поддержка двух nano SIM карт. Размеры новинки: 164,17×75,8×8,59 мм, а вес - 194,6 г. Есть 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 Гц + 5 Гц), Bluetooth 5.2, GPS (двухдиапазонный L1+L5) + ГЛОНАСС, USB Type-C и чип NFC.

iQOO Z6x получил 6,58-дюймовый экран с каплевидным вырезом, FUll HD+ разрешения, спереди есть 8-мегапиксельная фронтальная камера. Новинка оснащена процессором Dimensity 810 с оперативной памятью до 8 Гбайт и хранилищем до 256 Гбайт, есть 50-мегапиксельная камера вместе с 2-мегапиксельным макромодулем, на боку предусмотрен сканер отпечатков пальцев, емкость батареи 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 44 Вт.

Представлены iQOO Z6 на Snapdragon 778G Plus и iQOO Z6x с аккумулятором на 6000 мАч


Смартфон также работает на Android 12 с OriginOS Ocean, есть слоты для двух nano SIM карт. Размеры телефона: 163,87×75,33×9,27 мм, вес 204 грамма. В плане коммуникаций поддерживаются 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 Гц + 5 Гц), Bluetooth 5.1, GPS (двухдиапазонный L1+L5) + ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC.

iQOO Z6 и Z6x выпускаются в черном, синем и оранжевом цветах. Цена Z6 составит от 247 до 306 долларов. Стоимость iQOO Z6x начинается со 175 долларов и до 233 долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme 9 4G. Молодежный смартфон OPPO A96 получил яркий, но вместе с тем очень практичный дизайн и оказался оснащен качественным IPS-дисплеем с оптимальной диагональю 6,59 дюйма. Самой же сильной стороной гаджета стала его отличная автономность, удачно сочетающаяся с достаточно неплохой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO A96: яркий, модный, молодежный".

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