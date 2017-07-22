HP выпустила новый 34-дюймовый настольный ПК All-in-One, который обещает своим пользователям «студийный опыт» и «студийное качество».
Новый моноблок оснащен IPS-дисплеем со сверхшироким 5К разрешением и соотношением сторон 21:9. Компания утверждает, что эта панель может достигать яркости 500 нит и покрывать 98 процентов цветовой гаммы DCI-P3.
HP AiO поставляется в конфигурации с Intel Core i9-12900 с vPro, видеокартой Nvidia RTX 3060 (6 Гбайт GDDR6X) LHR, 4 Тбайт хранилища на двух твердотельных накопителях NVMe M.2 и 128 Гбайт оперативной памяти DDR4-4800. Хранилище и оперативная память должны легко обновляться или заменяться через панель, которая открывается на задней панели компьютера.
На задней панели устройства есть несколько портов, включая пару портов Thunderbolt 4, четыре порта USB-A (10 Гбит/с), HDMI 2.1, RJ45 и разъем 3,5 мм.
34-дюймовый моноблок позволяет пользователям перемещать съемную магнитную 16-мегапиксельную (4-мегапиксельную) камеру в несколько положений на лицевой панели экрана, чтобы найти наилучшее поле зрения. Компания утверждает, что автоматическое кадрирование и выравнивание видеопотока камерой с высоким разрешением приводит к четкому цифровому изображению страниц.
34-дюймовый настольный ПК HP All-in-One с i5-12500 и графическим процессором RTX 3050 (4 Гбайт) LHR стоит 2119 долларов. Ожидается, что он поступит на рынки где-то в сентябре.
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