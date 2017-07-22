РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Выпущен 34-дюймовый настольный ПК HP All-in-One с 5K дисплеем, Intel Core i9-12900k и RTX 3060

26 августа 2022, 14:57




HP выпустила новый 34-дюймовый настольный ПК All-in-One, который обещает своим пользователям «студийный опыт» и «студийное качество».

Выпущен 34-дюймовый настольный ПК HP All-in-One с 5K дисплеем, Intel Core i9-12900k и RTX 3060


Новый моноблок оснащен IPS-дисплеем со сверхшироким 5К разрешением и соотношением сторон 21:9. Компания утверждает, что эта панель может достигать яркости 500 нит и покрывать 98 процентов цветовой гаммы DCI-P3.

Выпущен 34-дюймовый настольный ПК HP All-in-One с 5K дисплеем, Intel Core i9-12900k и RTX 3060


HP AiO поставляется в конфигурации с Intel Core i9-12900 с vPro, видеокартой Nvidia RTX 3060 (6 Гбайт GDDR6X) LHR, 4 Тбайт хранилища на двух твердотельных накопителях NVMe M.2 и 128 Гбайт оперативной памяти DDR4-4800. Хранилище и оперативная память должны легко обновляться или заменяться через панель, которая открывается на задней панели компьютера.

На задней панели устройства есть несколько портов, включая пару портов Thunderbolt 4, четыре порта USB-A (10 Гбит/с), HDMI 2.1, RJ45 и разъем 3,5 мм.

Выпущен 34-дюймовый настольный ПК HP All-in-One с 5K дисплеем, Intel Core i9-12900k и RTX 3060


34-дюймовый моноблок позволяет пользователям перемещать съемную магнитную 16-мегапиксельную (4-мегапиксельную) камеру в несколько положений на лицевой панели экрана, чтобы найти наилучшее поле зрения. Компания утверждает, что автоматическое кадрирование и выравнивание видеопотока камерой с высоким разрешением приводит к четкому цифровому изображению страниц.

34-дюймовый настольный ПК HP All-in-One с i5-12500 и графическим процессором RTX 3050 (4 Гбайт) LHR стоит 2119 долларов. Ожидается, что он поступит на рынки где-то в сентябре.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Дебют мини-ПК Intel NUC 12 Pro «Wall Street Canyon»: до Core i7-1260P по цене от 599 евро
  • Lenovo представляет моноблок Xiaoxin Pro 27 с видеокартой Intel Arc A370M
  • MSI и ASUS первыми предлагают игровые ПК с Intel Arc A380 и A310
  • Утечка характеристик Intel NUC 12 «Serpent Canyon», вплоть до процессора Core i7-12700H и графики Arc A770M 16 ГБ
  • MSI представила первый настольный ПК с дискретной видеокартой Intel Arc A380

    • следующая новость
    Тесты показали разгон Intel Core i9-13900 Raptor Lake до 5,57 ГГц

    предыдущая новость
    Представлены iQOO Z6 на Snapdragon 778G Plus и iQOO Z6x с аккумулятором на 6000 мАч

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфона OPPO A96: яркий, модный, молодежный Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Обзор realme 9 4G: недорогой смартфон с отличной камерой и AMOLED Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфона OPPO A96 Лучший бюджетный процессор Обзор смартфона realme 9 4G Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 августа, 2022

    Тесты показали разгон Intel Core i9-13900 Raptor Lake до 5,57 ГГц

    Выпущен 34-дюймовый настольный ПК HP All-in-One с 5K дисплеем, Intel Core i9-12900k и RTX 3060

    Представлены iQOO Z6 на Snapdragon 778G Plus и iQOO Z6x с аккумулятором на 6000 мАч

    Samsung Galaxy S23 на базе Snapdragon 8 Gen 2 сфокусируется на эффективности батареи

    25 августа, 2022

    Представлен SSD Samsung 990 PRO NVMe со скоростью чтения 7450 МБ/с

    Старт продаж OPPO Enco Air2: качественный звук по доступной цене

    OPPO представляет смартфон A96 со стильным дизайном и долгоиграющей батареей

    8-ядерный Ryzen 7 7700X Zen 4 на 25% быстрее 5800X

    24 августа, 2022

    Представлен Samsung Galaxy A04 с 6,5-дюймовым экраном и 50-мегапиксельной камерой

    23 августа, 2022

    NVIDIA GeForce RTX 4080 будет оснащена памятью GDDR6X 23 Гбит/с и с TBP на 340 Вт

    ViewSonic объявляет о выходе монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra

    Представлен телевизор TCL T7G с разрешением 4K и частотой 144 Гц

    Запуск процессоров Intel Alder Lake-PS для Интернета вещей - до 14 ядер и низкое потребление

    14- и 16-дюймовые модели Apple MacBook Pro поступят в массовое производство в этом году

    22 августа, 2022

    Apple будет первым заказчиком 3-нм чипов TSMC, но не для iPhone 14

    Samsung Galaxy A23 5G поступит в продажу 16 сентября

    Intel представила схему процессора Meteor Lake-P 6P+8E для ноутбуков 2023 года

    В продажу поступили смартфоны Doogee S89 с аккумулятором 12000 мАч

    Оверклокер разогнал Intel Arc A380 до 3,1 ГГц

    Apple Maps начнет показывать рекламу в следующем году

    ССЫЛКИ