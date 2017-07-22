Geekbench - тест, который часто становится источником утечек, теперь он "засветил" процессор Core i9-13900 (без K), одну из первых 65-ваттных моделей из предстоящей серии.
Intel Core i9-13900 имеет ту же конфигурацию ЦП, что и K-вариант. Это означает 8 ядер Performance (Raptor Cove) и два кластера эффективных ядер (Gracemont) по 8 ядер в каждом. В общей сложности этот SKU имеет 24 ядра и 32 потока, что является самым высоким показателем Intel для потребительского процессора.
В отличие от i9-13900K, номинальное тепловыделение которого составляет 125 Вт, вариант без K из коробки потребляет всего 65 Вт. Вероятно, он относительно легко будет разгоняться после разблокировки ограничения мощности, но, скорее всего, процессор не нацелен на это.
В Geekbench есть первый результат теста с участием этого процессора, который, согласно подробным выводам, показал частоту до 5,57 ГГц. Процессор тестировался на материнской плате Gigabyte Z690 Gaming X, поддерживающей 32 Гбайт памяти DDR5.
Процессор набирает 2130 баллов в одноядерном тесте и 20131 балл в многоядерном. На самом деле это фантастический результат, превосходящий большинство современных высокопроизводительных процессоров Intel и AMD.
Что еще более важно и неудивительно, он также быстрее своего предшественника: i9-12900 с 16 ядрами и 24 потоками. К сожалению, в Geekbench нет официального рейтинга i9-12900.