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Тесты показали разгон Intel Core i9-13900 Raptor Lake до 5,57 ГГц

26 августа 2022, 19:15




Geekbench - тест, который часто становится источником утечек, теперь он "засветил" процессор Core i9-13900 (без K), одну из первых 65-ваттных моделей из предстоящей серии.

Тесты показали разгон Intel Core i9-13900 Raptor Lake до 5,57 ГГц


Intel Core i9-13900 имеет ту же конфигурацию ЦП, что и K-вариант. Это означает 8 ядер Performance (Raptor Cove) и два кластера эффективных ядер (Gracemont) по 8 ядер в каждом. В общей сложности этот SKU имеет 24 ядра и 32 потока, что является самым высоким показателем Intel для потребительского процессора.

В отличие от i9-13900K, номинальное тепловыделение которого составляет 125 Вт, вариант без K из коробки потребляет всего 65 Вт. Вероятно, он относительно легко будет разгоняться после разблокировки ограничения мощности, но, скорее всего, процессор не нацелен на это.

В Geekbench есть первый результат теста с участием этого процессора, который, согласно подробным выводам, показал частоту до 5,57 ГГц. Процессор тестировался на материнской плате Gigabyte Z690 Gaming X, поддерживающей 32 Гбайт памяти DDR5.

Тесты показали разгон Intel Core i9-13900 Raptor Lake до 5,57 ГГц


Процессор набирает 2130 баллов в одноядерном тесте и 20131 балл в многоядерном. На самом деле это фантастический результат, превосходящий большинство современных высокопроизводительных процессоров Intel и AMD.

Тесты показали разгон Intel Core i9-13900 Raptor Lake до 5,57 ГГц


Что еще более важно и неудивительно, он также быстрее своего предшественника: i9-12900 с 16 ядрами и 24 потоками. К сожалению, в Geekbench нет официального рейтинга i9-12900.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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