Компания HP анонсировала HP Dragonfly Folio G3 и 34-дюймовый настольный ПК HP AIO на форуме HP Amplify Executive. HP Dragonfly Folio G3 - это гибридный ноутбук «два в одном», предназначенный для творческих людей. Его можно использовать как планшет, а экран можно выдвинуть вперед рядом с трекпадом. Устройство поддерживает сенсорные функции и совместимо со стилусом. Folio G3 получил 13,5-дюймовый дисплей с панелью OLED или IPS. Он поставляется с влагонепроницаемой полноразмерной клавиатурой и 8-мегапиксельной веб-камерой RGB + IR. Что касается звука, ноутбук оснащен четырьмя динамиками, настроенными Bang and Olufsen.
Под капотом HP Dragonfly Folio G3 установлен процессор Core i7 до 12-го поколения в сочетании с графическим процессором Intel Iris Xe. Есть до 32 Гбайт оперативной памяти DDR5 на борту и 2 Тбайт SSD-накопителя.
Ноутбук питается от батареи емкостью 53 Втч и работает под управлением ОС Windows 11 из коробки. Варианты подключения к устройству включают в себя два порта Thunderbolt, WiFi-6E, Bluetooth 5.2, а также дополнительные версии 5G и 4G LTE.
Начальная цена HP Dragonfly Folio G3 составляет 2379 долларов. Точная доступность остается неизвестной, но мы можем ожидать, что она появится в ближайшие месяцы.
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