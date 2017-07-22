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Выпущен DJI Avata с 48-мегапиксельным датчиком и временем полета 18 минут

26 августа 2022, 23:22




Компания DJI официально представила замену дрона FPV, получившего название Avata. DJI Avata, который был единственным продуктом, представленным на мероприятии по запуску оборудования «Born to Fly», состоявшемся в четверг, улучшен по сравнению с предшественником благодаря более прочному корпусу и значительному обновлению камеры. Кроме того, как намекают несколько утечек, для покупки доступны обновленные очки для нового дрона с видом от первого лица (FPV).

Выпущен DJI Avata с 48-мегапиксельным датчиком и временем полета 18 минут


DJI Avata, потребительский дрон, выпущенный DJI в этом году, весит 410 г, что намного больше, чем у Mini 3 Pro. Как и ожидалось, DJI Avata использует тот же 48-мегапиксельный CMOS-сенсор с оптическим форматом 1/1,7 дюйма и полем обзора 155 градусов, как и Mini 3 Pro. По данным DJI, датчик Avata обеспечивает ISO в пределах 100-25 600 единиц, объединение пикселей 4-в-1 и выдержку от 1/50 до 1/8000 с.

DJI Avata также может записывать видео в формате 2,7K со скоростью 120 кадров в секунду или 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Экраны Micro-OLED в новых очках DJI Goggles 2 работают с разрешением 1080p и частотой 100 кадров в секунду. По слухам, DJI Avata и DJI Goggles 2 взаимодействуют с задержкой всего 30 мс, что позволяет с легкостью выполнять сложные маневры. Как и ожидалось, время автономной работы очень короткое. DJI утверждает, что время полета Avata составляет 18 минут при скорости 27 метров в секунду. Короче говоря, за это время DJI Avata сможет пролететь 11,6 км.

Выпущен DJI Avata с 48-мегапиксельным датчиком и временем полета 18 минут


Без пульта дистанционного управления и очков DJI Avata стоят 629 долларов. DJI Motion Controller, DJI FPV Remote Controller 2 и DJI FPV Goggles V2 совместимы с дроном FPV. В качестве альтернативы DJI предлагает Fly Smart Combo, который стоит 1168 долларов и содержит как контроллер движения DJI, так и очки DJI FPV Goggles V2. В отличие от этого, Pro-View Combo стоит 1388 долларов и включает в себя как контроллер движения DJI, так и очки DJI Goggles 2. Предварительно заказанные устройства начнут поставляться с 30 августа.



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