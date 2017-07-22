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Утечка полных спецификаций Snapdragon 6 Gen 1 - 4 нм, поддержка 5G и многое другое

27 августа 2022, 10:23




В прошлом году Qualcomm выпустила чипсет Snapdragon 8 Gen 1 вместе со Snapdragon 7 Gen 1. Позже компания выпустила обновление флагманской SoC под названием Snapdragon 8+ Gen 1. Это последние предложения компании, основанные на передовом 4-нм узле и предназначенные для смартфонов премиум-класса и среднего класса соответственно.

Утечка полных спецификаций Snapdragon 6 Gen 1 - 4 нм, поддержка 5G и многое другое


Похоже, что теперь компания работает над новым 4-нанометровым младшим чипсетом, который придет на смену чипсетам серии Snapdragon 600. Надежный информатор Эван Бласс поделился полными спецификациями и функциями будущей мобильной платформы Snapdragon 6 Gen 1, которая, вероятно, придет на смену чипсету Snapdragon 695.

Согласно утечке, Snapdragon 6 Gen 1 будет основан на 4-нм узле и получит номер SM6450. Он будет оснащен процессором Qualcomm Kyro с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Он будет поддерживать USB 3.1 и до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 с тактовой частотой до 2750 МГц.

Утечка полных спецификаций Snapdragon 6 Gen 1 - 4 нм, поддержка 5G и многое другое


Для подключения чипсет будет оснащен модемом Snapdragon X62 5G, работающим в диапазонах 5G mmWave и sub-6GHz.

Устройства, поставляемые с этим новым чипсетом, будут предлагать разрешение до Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Что касается WiFi, он будет оснащен Qualcomm FastConnect 6700 WiFi 6E, а также будет поддерживаться Bluetooth 5.2.

Что касается камер, производители смартфонов смогут использовать тройную камеру с разрешением 13 мегапикселей, двойную камеру с разрешением 25 + 16 мегапикселей и одну камеру с разрешением 48 мегапикселей. Также будет поддерживаться захват 4K HDR видео со скоростью 30 кадров в секунду и захват видео в замедленном режиме с разрешением 270p и 240 кадров в секунду.

Утечка не раскрывает сроки запуска нового чипсета, однако мы можем ожидать, что он дебютирует в ближайшие месяцы вместе с грядущим чипсетом Snapdragon 8 Gen 2.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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