Intel представила флагманскую видеокарту Intel Arc A770, основанную на архитектуре графического процессора DG2 на мероприятии «Gamer Days».
Intel демонстрирует несколько сборок и модификаций ПК с флагманской видеокартой Arc A770 во время мероприятия «Gamer Days», которое продлится до 4 сентября. Intel не только демонстрирует свое новейшее оборудование для геймеров, но и раздает множество призов через различные социальные сети. Во время своей текущей трансляции на Twitch Intel позволила стримерам Robeytech и Cobalt Streak, собрать ПК с их новейшим и отличным оборудованием, включая графическую карту Arc A770.
Собранный ПК выглядел великолепно, но компонентом, который выделялся больше всего, была, безусловно, графическая карта Intel Arc A770 Limited Edition с ее кожухом полностью черного цвета с оттенками серебра и красивыми акцентами, световой полосой, опоясывающей кожух, с рассеянным RGB-освещением. Логотип «Intel Arc» сбоку также получил встроенную светодиодную подсветку.
Мы также можем впервые взглянуть на официальную упаковку видеокарты Intel Arc A770 Limited Edition в видео из стрима, снятого пользователем JustBettor. Модель LE будет поставляться в синей упаковке.
В линейке Intel Arc 7 будет использоваться флагманский графический процессор ACM-G10, и мы уже знаем о мобильных вариантах, которые включают Arc A770M и Arc A730M. Точно так же Arc A770 является одним из лучших вариантов для настольных ПК, который оснащен полной конфигурацией ACM-G10, использующей 32 Xe-Core для 4096 ALU и 32 блока трассировки лучей.
Что касается тактовой частоты, GPU должен работать с пиковой частотой 2,4 ГГц, что всегда выше заявленной базовой тактовой частоты. На частоте 2400 МГц графический процессор должен обеспечивать около 20 терафлопс мощности FP32.
Карта также имеет 16 Гбайт памяти GDDR6 и 256-битный интерфейс шины. Питание графического процессора подается через 8+6-контактный разъем, максимальная мощность которого составляет 300 Вт, хотя фактическое значение TGP/TBP должно быть ниже, чем в диапазоне 250 Вт. Демонстрация показала, что карта работает на мощности около 190 Вт.
Что касается производительности, мы должны ожидать, что Arc A770 окажется между NVIDIA RTX 3060 Ti и RTX 3070, учитывая, что Arc A750 на 17% быстрее, чем RTX 3060.
Но это еще не все, Intel наняла несколько моддеров с графической картой Arc A770, чтобы создать ПК на базе ее основной темы. Intel заявила, что они поделятся более подробной информацией, такой как цена, производительность и доступность, до того, как продукты поступят в продажу, поэтому ожидайте больше информации в ближайшие недели. Запуск высокопроизводительных дискретных видеокарт Intel Arc запланирован на следующий месяц.
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