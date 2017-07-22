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NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с частотой более 2,5 ГГц будет быстрее RTX 3080

27 августа 2022, 15:31




«По слухам» NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060 могут предложить более высокую производительность, чем RTX 3080. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060 будут нацелены на лучшую цену в диапазоне от 300 до 500 долларов США. Ожидается, что обе эти видеокарты будут выпущены на новейшей графической архитектуре Ada Lovelace. Теперь утечки исходят от совершенно нового источника информации, @QbitLeaks или FCL. Имейте в виду, что это все слухи, так что стоит относиться к ним с определенной степенью недоверия.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с частотой более 2,5 ГГц будет быстрее RTX 3080


Говорится, что NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti использует ядро ​​графического процессора AD104-180-A1 с 6144 ядрами FP32 или 48 SM. Это на 20% меньше блоков SM по сравнению с полным чипом, который предлагает всего 60 SM или 7680 ядер. Говорят, что видеокарта оснащена 10 Гбайт памяти GDDR6 со 160-битным шинным интерфейсом и, как ожидается, будет работать на скорости 17,5 Гбит/с с общей пропускной способностью 350 Гбайт/с. По слухам, мощность карты составляет около 270-280 Вт, а ядро ​​графического процессора, как ожидается, будет работать на средней тактовой частоте около 2600 МГц.

Ожидается, что не-Ti версия видеокарты, NVIDIA GeForce RTX 4060, будет использовать ядро ​​графического процессора AD106 с 3968 ядрами FP32 или 31 SM на кристалле AD106-300. Это на 14% меньше SM по сравнению с полным кристаллом 36 SM или 4608 ядрами FP32. Ожидается, что графическая карта будет поддерживать 8 Гбайт памяти GDDR6 со 128-битным шинным интерфейсом со скоростью 17 Гбит/с и пропускной способностью 272 ГБ/с. NVIDIA RTX 4060 также может иметь среднюю тактовую частоту до 2700 МГц при энергопотреблении в диапазоне 230-240 Вт.

Основываясь только на спецификациях, хотя количество ядер увеличилось на 26% и 11% соответственно, объем памяти, по-видимому, значительно изменился по сравнению с предыдущими моделями. RTX 4060 Ti получает на 2 Гбайт больше емкости, но с более низкой пропускной способностью и урезанным интерфейсом шины (160 против 256-бит), в то время как RTX 4060 получает уменьшение памяти на 4 Гбайт и еще больше сокращает шину памяти с более низкой пропускной способностью.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с частотой более 2,5 ГГц будет быстрее RTX 3080


TBP значительно увеличился: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, по слухам, на 70-80 Вт выше, чем у предшественника, а у RTX 4060 на 40 Вт выше. Если это правда, RTX 4060 будет потреблять больше энергии, чем RTX 3070 (220 Вт). Ранее Kopite7kimi сообщал, что NVIDIA RTX 4060 будет потреблять больше энергии, чем RTX 3070.

Исходя из этих цифр, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060 в конечном итоге будут примерно на 45-50% быстрее, чем их предшественники, RTX 3060 Ti и RTX 3060. Но это только синтетический результат, и игровая производительность может быть ниже. Так что более реалистично, если этот результат хоть сколько-нибудь близок к реальности, мы можем увидеть улучшение игровой производительности в диапазоне 25-40%. Это примерно так, поскольку серия RTX 3060 предыдущего поколения также получила среднее увеличение скорости в пределах 15-25% при максимальной скорости.

Ожидается, что NVIDIA расскажет об архитектуре своего игрового графического процессора следующего поколения на GTC 2022 в следующем месяце, поэтому мы, вероятно, услышим о новых картах, но основная линейка обычно откладывается на потом (CES 2023).



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