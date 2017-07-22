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Intel Arc A380 протестирована в 50 играх, «совместимость лучше, чем ожидалось для новичка»

27 августа 2022, 16:55




Intel Arc A380 прошла крупномасштабные практические испытания в 50 играх. Издание PC Games Hardware провело широкомасштабное тестирование настольного графического процессора Intel Arc Alchemist. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на сравнении видеокарт с видеокартами, GPU был протестирован на совместимость в 50 играх, выпущенных с 1999 по 2022 год.

Intel Arc A380 протестирована в 50 играх, «совместимость лучше, чем ожидалось для новичка»


У Intel есть серьезные проблемы с играми, которые не используют современные API: Vulkan или DirectX 12. Пока компания работает круглосуточно, чтобы исправить как можно больше ошибок и оптимизировать свою архитектуру для старых игр, время для запуска графических процессоров для настольных ПК уже подходит.

Недавно вице-представитель и генеральный менеджер Visual Compute Group в Intel Лиза Пирс подтвердила, что компания будет работать над оптимизацией производительности графического процессора Arc для API-интерфейсов DX9 и DX11, а DX11 в будущем должен работать так же хорошо, как DX12. Этот процесс займет время, и геймеры, выбирающие видеокарты Arc, должны либо верить, что Intel решит эти проблемы как можно скорее, либо просто поискать другие варианты. Хорошей новостью является то, что в наши дни геймерам постарше обычно не требуются мощные видеокарты, поэтому выбор велик.

Последний драйвер Intel, выпущенный 19 августа, устранил многие проблемы с совместимостью и его панелью управления, которые подверглись резкой критике со стороны обозревателей. Он все еще не идеален, Intel исправляет известные проблемы, а их много.

Intel Arc A380 протестирована в 50 играх, «совместимость лучше, чем ожидалось для новичка»


Некоторым играм для работы требуется определенный драйвер Intel. Очевидно, что у Intel есть много работы, связанной напрямую с разработчиками игр и это займет много времени. Надеемся, что при наличии достаточных ресурсов, помощи сообщества и технических обозревателей эти проблемы скоро будут решены.

В следующем месяце Intel, скорее всего, выпустит свою графику Arc A7, серию верхнего среднего уровня, которая может, наконец, поставить Intel против самых популярных видеокарт NVIDIA и AMD. К несчастью для Intel, обе компании вскоре представят новую архитектуру, которая еще больше укрепит их позиции.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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