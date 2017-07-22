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Выпущен игровой монитор Dell Alienware AW2523HF с частотой обновления 360 Гц

27 августа 2022, 22:19




Dell выпустила новый игровой монитор Alienware под названием AW2523HF. Он поставляется с антибликовым покрытием и использует технологию подсветки LED Edge light. Итак, давайте рассмотрим все его характеристики и возможности.

Выпущен игровой монитор Dell Alienware AW2523HF с частотой обновления 360 Гц


Alienware AW2523HF оснащен 24,5-дюймовым дисплеем Fast IPS. Чтобы уменьшить отражения во время игр, Dell покрыла весь экран антибликовым покрытием. Кроме того, подсветка Alienware AW2523HF питается от системы бокового светодиодного освещения.

Выпущен игровой монитор Dell Alienware AW2523HF с частотой обновления 360 Гц


По словам Dell, Alienware AW2523HF имеет частоту обновления до 360 Гц. Это верно только в том случае, если дисплей подключен к устройству через DisplayPort 1.4. В противном случае максимальная частота обновления монитора через HDMI 2.0 составляет 255 Гц. Стоит отметить, что у Alienware AW2523HF нет разъемов HDMI 2.1, несмотря на то, что дисплей поддерживает только 1080p (1920 x 1080). Монитор также имеет коэффициент контрастности 1000: 1, пиковую яркость 400 нит, скорость отклика GtG 0,5 мс и AMD FreeSync Premium или VESA Adaptive Sync.

Выпущен игровой монитор Dell Alienware AW2523HF с частотой обновления 360 Гц


Кроме того, Alienware AW2523HF обеспечивает 99-процентный охват цветового пространства sRGB, регулируемую подставку и множество предварительно запрограммированных настроек экранного меню, включая FPS и SPORTS.

Dell Alienware AW2523HF поступит в продажу 7 сентября по цене 449,99 долларов. Хотя Dell планирует начать продажи дисплея в других регионах этой осенью, информация о ценах и доступности пока не разглашается.



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