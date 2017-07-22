Dell выпустила новый игровой монитор Alienware под названием AW2523HF. Он поставляется с антибликовым покрытием и использует технологию подсветки LED Edge light. Итак, давайте рассмотрим все его характеристики и возможности.
Alienware AW2523HF оснащен 24,5-дюймовым дисплеем Fast IPS. Чтобы уменьшить отражения во время игр, Dell покрыла весь экран антибликовым покрытием. Кроме того, подсветка Alienware AW2523HF питается от системы бокового светодиодного освещения.
По словам Dell, Alienware AW2523HF имеет частоту обновления до 360 Гц. Это верно только в том случае, если дисплей подключен к устройству через DisplayPort 1.4. В противном случае максимальная частота обновления монитора через HDMI 2.0 составляет 255 Гц. Стоит отметить, что у Alienware AW2523HF нет разъемов HDMI 2.1, несмотря на то, что дисплей поддерживает только 1080p (1920 x 1080). Монитор также имеет коэффициент контрастности 1000: 1, пиковую яркость 400 нит, скорость отклика GtG 0,5 мс и AMD FreeSync Premium или VESA Adaptive Sync.
Кроме того, Alienware AW2523HF обеспечивает 99-процентный охват цветового пространства sRGB, регулируемую подставку и множество предварительно запрограммированных настроек экранного меню, включая FPS и SPORTS.
Dell Alienware AW2523HF поступит в продажу 7 сентября по цене 449,99 долларов. Хотя Dell планирует начать продажи дисплея в других регионах этой осенью, информация о ценах и доступности пока не разглашается.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".