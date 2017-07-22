Apple планирует провести мероприятие «Far Out» 7 сентября, чтобы объявить о своих будущих моделях iPhone 14 и Apple Watch Series 8. Хотя осталось всего несколько дней, мы слышим более подробную информацию о том, что мы можем ожидать от iPhone 14 и Apple Watch Series 8. В новом отчете говорится, что грядущие Apple Watch Pro получат дизайн с плоскими краями.
Первоначально Bloomberg сообщили, что Apple планирует выпустить более продвинутую версию новых Apple Watch Series 8. Apple Watch Pro будут иметь дизайн с плоскими краями, подчеркивающий повышенную надежность. Кроме того, он также будет иметь больший дисплей, заключенный в более крупном форм-факторе. Новый отчет Macotakara предполагает, что Apple Watch Pro появятся в ближайшем будущем.
Ожидается, что вариант «Pro» не будет иметь вариантов нескольких размеров, в отличие от стандартных вариантов. Мы не в первый раз слышим подробности о плоском дисплее Apple Watch Pro. Обратите внимание, что дисплей будет сравнительно более плоским, чем у Series 8, и, возможно, не таким уж плоским, как утверждают некоторые рендеры.
Размер 47 мм связан с общим форм-фактором, а не с дисплеем. Известный аналитик Росс Янг предполагает, что размер дисплея Apple Watch Pro, возможно, составит 1,99 дюйма. Помимо этого, сообщается, что Apple планирует анонсировать прочные Apple Watch с особым вниманием, сравнивая это с культовым моментом «еще одна вещь». Apple Watch Pro будут продаваться как более дорогой вариант носимых устройств.
Компания уже объявила, что ее мероприятие «Far Out» состоится 7 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени и в 13:00 по восточному времени в Apple Park. Поскольку последнее слово остается за Apple, обязательно отнеситесь к новости с долей скептицизма. Мы поделимся более подробной информацией по этому вопросу, как только появится дополнительная информация.