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Материнская плата Intel Z790 будет поддерживать память DDR5-6800 и DDR4-5333

28 августа 2022, 09:15




Появились первые подробности о поддержке памяти материнской платой Intel Z790 - до DDR5-6800.

Материнская плата Intel Z790 будет поддерживать память DDR5-6800 и DDR4-5333


В сеть попали документы для будущей серии материнских плат MSI Z790, включая их спецификации. Документы подтверждают, что эти материнские платы по умолчанию будут поддерживать спецификации JEDEC DDR5-5600 (для Alder Lake - 4800 МТ/с).

Серия MSI MEG Z790 поддерживает до 6800+ МТ/с в конфигурации с 1 модулем DIMM на канал (1DPC) и 1-ранговой конфигурацией. Для двухранговой памяти эта скорость упадет до 6400 МТ/с. Для сравнения, премиальные MEG-платы Z690 от MSI, такие как GODLIKE, ACE или UNIFY, поддерживают память DDR5 со скоростью до 6666 МТ/с, а высокопроизводительный сегмент (MPG) - до 6400 МТ/с.

Материнская плата Intel Z790 будет поддерживать память DDR5-6800 и DDR4-5333


Также будут выпущены материнские платы Z790 с памятью DDR4, поддерживающие скорость до 5333 МТ/с в конфигурациях 1DPC и 1R. Самая быстрая плата MSI Z690 DDR4 поддерживает память до 5200 МТ/с.

Интересно, что ни одна из материнских плат MSI X670E, уже перечисленных на официальных сайтах, не имеет спецификаций памяти. Поэтому нельзя точно сказать, какая это серия Z790 или X670E с более быстрой памятью, а может быть, разницы нет вообще.

Материнская плата Intel Z790 будет поддерживать память DDR5-6800 и DDR4-5333


На самом деле, ни ASUS, ни Gigabyte, ни ASRock не указывают спецификации памяти, в отличие от Biostar. Согласно спецификациям X670E Valkyrie, он поддерживает разогнанную память DDR5-6000.

AMD пока не раскрывает подробностей о своей технологии EXPO для профилей разгона памяти DDR5. Эта информация еще не была предоставлена ​​ни одним партнером, ни даже самой AMD.



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