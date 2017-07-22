Intel Arc A380 теперь поддерживает майнинг Ethereum. Разработчик Nanominer добавил поддержку видеокарты Intel Arc, фактически предоставив первое работающее решение для криптомайнинга на дискретных графических процессорах Intel.
Новое программное обеспечение уже было протестировано криптомайнерами и подтверждает заявления разработчиков наномайнеров. Arc A380 может предложить хешрейт 10,2 MH/s без каких-либо оптимизаций. При типичном энергопотреблении 75 Вт (измеренном во время теста) это не идеальная производительность майнинга, на самом деле она даже хуже, чем у серии GTX 1660. Карта страдает от ограниченной шины памяти (96-бит) и относительно небольшого количества ядер (8 Xe-Cores). Это дает A380 типичный показатель 0,136 МГц/с на ватт, что намного ниже среднего значения 0,38 МГц/с для большинства популярных графических процессоров на рынке.
В зависимости от настройки Arc A380 может добывать не Ethereum (ETH), а только Ethereum Classic (ETC). Это связано с тем, что размер DAG для Ethereum составляет 5127 Мбайт, а доступная VRAM для A380 - 4832 Мбайт. Карта предлагает 6 Гбайт видеопамяти, но при использовании в качестве основного графического процессора операционная система будет потреблять ресурсы, которые в противном случае использовались бы для файла DAG.
Однако следует отметить, что Ethereum перейдет на Proof of Stake где-то между 10 и 20 сентября, а это означает, что добыча этой криптовалюты на GPU в любом случае будет невозможна. Майнеры перейдут на альтернативные валюты, такие как Ethereum Classic (ETC).
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