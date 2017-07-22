AMD Ryzen 9 7950X с тактовой частотой до 5,85 ГГц. По словам пользователя Weibo Venom Warlock Marvin, флагманский процессор AMD для настольных ПК нового поколения Ryzen 9 7950X может иметь поддержку повышения тактовой частоты до 5,85 ГГц.
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7950X может разогнаться до 5,85 ГГц, что является пределом встроенной частоты F-max. На данный момент это самая высокая частота для TSMC N5. Для достижения F-max пользователи могут использовать одну из доступных технологий AMD, например PBO (Precision Boost Overdrive). Эта технология увеличивает пределы мощности в зависимости от данных датчика (температура, потребляемая мощность или тип рабочей нагрузки).
Важно отметить, что для серии Ryzen 5000 частота F-max по-прежнему может быть изменена с помощью смещения F-max, а это означает, что серия Ryzen 7000 может по-прежнему работать с более высокой тактовой частотой, если AMD каким-либо образом не изменила базовую технологию для архитектуры Zen4. Частота F-max 5,85 ГГц впервые была упомянута Angstronomics в мае этого года. Однако в то время эта частота не была привязана ни к одному SKU.
AMD Ryzen 9 7950X - это 16-ядерный процессор с микроархитектурой Zen4. Сообщается, что он оснащен двумя ПЗС-матрицами Durango с 16 ядрами под кодовым названием «Persephone». Битва за звание лучшего процессора будет между 7950X с тактовой частотой 5,85 ГГц и i9-13900K, предположительно повышающим частоту до 5,8 ГГц с помощью Thermal Velocity Boost.
Наряду с этими заявлениями представлен скриншот с данными процессора Ryzen 9 7950X, который еще не полностью поддерживается программным обеспечением. Он показывает 16 ядер с тактовой частотой 4848 МГц, но неясно, при какой нагрузке. Мы также можем увидеть поддержку AVX512, указанную в инструкциях.
AMD собирается объявить о своей серии Ryzen 7000 завтра. Тем не менее, AMD может не делиться всеми подробностями, такими как возможности PBO/XFR для настольных ПК Zen4, но эта информация должна стать доступной после того, как в середине сентября будут опубликованы независимые обзоры.