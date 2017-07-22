Производитель аксессуаров Anker выпустил магнитную батарею Anker 621 емкостью 5000 мАч, которую можно использовать в качестве устройства MagSafe для iPhone. Новый блок питания предназначен для последних моделей iPhone и может выдавать до 7,5 Вт мощности. Это также компактное и легкое устройство, использующее технологию MiniCell. Он имеет сильные магниты, чтобы удерживать ваш iPhone на месте во время зарядки.
Магнитная батарея Anker 621 (MagGo) 5000 мАч хорошо работает с моделями iPhone 13 и iPhone 12. Подробностей о времени зарядки устройств, использующих это зарядное устройство Anker MagSafe, нет, поскольку ожидается, что iPhone 13 будет заряжаться медленнее. Анкер заявляют, что это устройство является одним из самых компактных блоков питания MagSafe. Он весит около 142 г и легко помещается в карман во время зарядки iPhone.
2,2 фунтовые магниты 10N защищают телефон от отсоединения во время зарядки. Блок питания поставляется с кабелем USB-C на USB-C длиной 60 см для подзарядки устройства. Однако неясно, сколько времени требуется для полной зарядки магнитной батареи Anker 621.
Новое зарядное устройство Anker MagSafe можно заказать через Amazon в США за 49,99 долларов. Продукт впоследствии будет доступен на других рынках, поскольку он был замечен в списках веб-сайтов электронной коммерции в разных регионах.