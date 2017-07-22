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Официальные рендеры и ключевые характеристики Bose QuietComfort Earbuds II

28 августа 2022, 22:44




Представлены новые подробности о грядущих наушниках Bose QuietComfort Earbuds II. Инсайдер Роланд Квандт рассказал об обновленном дизайне и ключевых деталях еще не выпущенного продукта. Он предоставил подробности через WinFuture и указал на обновленную версию премиальных наушников Bose.

Официальные рендеры и ключевые характеристики Bose QuietComfort Earbuds II


Официальные рендеры QuietComfort Earbuds II указывают на то, что модель будет представлена ​​в двух цветовых решениях - черном и белом. Наушники Earbuds II более компактны, чем их предшественники и имеют незначительные изменения в дизайне для повышения привлекательности. Наушники могут работать до шести часов без подзарядки. Активное подавление голоса (ANC) сильно расходует заряд батареи, но нет ясности в отношении того, основано ли заявленное время работы от батареи на работе ANC. Предшественник QuietComfort Earbuds II предлагал шесть часов автономной работы с отключенным шумоподавлением. Время работы, обеспечиваемое чехлом для зарядки, пока не указано.

Официальные рендеры и ключевые характеристики Bose QuietComfort Earbuds II


Наушники QuietComfort Earbuds II будут поставляться с емкостным сенсорным управлением, а зарядный чехол оснащен портом USB-C. Возможная утечка официальных рендеров QuietComfort Earbuds II может указывать на скорый запуск гаджета. Типстер называет цену продукта $299, что немного выше, чем у его предшественника. Ближайшие дни или недели могут развеять неопределенность, когда Bose сделает официальное заявление о QuietComfort Earbuds II.



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