Еще в феврале 2022 года Samsung выпустила свою флагманскую серию смартфонов Galaxy S22. Ожидается, что следующее поколение флагманских смартфонов не будет выпущено до 2023 года, однако в сети уже разворачиваются слухи о серии Galaxy S23.
Типстер Ice Universe показал, что мы можем ожидать от Galaxy S23. По словам информатора, в устройстве не будет никаких существенных изменений, кроме модернизированного чипсета, которым станет грядущий Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm. Он добавляет, что дизайн, рамка, дисплей, камеры и датчик отпечатков пальцев останутся такими же, как у Galaxy S22 и S22+. Итак, можно просто посмотреть на характеристики Galaxy S22 и S22+, чтобы понять, чего примерно ожидать от следующего поколения.
Galaxy S22 оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+. С другой стороны, S22+ имеет большую 6,6-дюймовую панель FHD+ Dynamic AMOLED 2X. Оба получили защиту Corning Gorilla Glass Victus+ и частоту обновления 120 Гц. Galaxy S22+ поддерживает яркость 1750 нит по сравнению с 1300 нит у S22.
Оба устройства оснащены SoC Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200 (в зависимости от региона) в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Но считается, что в этом году таких различий не будет и флагманы получат чипсеты только от Qualcomm. S22 предлагает аккумулятор емкостью 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт, тогда как Galaxy S22+ получает аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 45 Вт.
Что касается системы камер, оба смартфона оснащены 50-мегапиксельным датчиком Samsung GN5 в сочетании с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 10-мегапиксельным телеобъективом с 30-кратным космическим зумом и 3-кратным оптическим зумом. Впереди у обоих есть 10-мегапиксельная селфи-камера.
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