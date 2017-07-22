Vivo выпустила новый 4G-смартфон под названием Vivo Y16 4G на внутреннем рынке Китая. Также ходят слухи, что смартфон появится на мировом рынке в ближайшие дни. Хотя устройство и было официально представлено в Китае, информация о ценах и доступности пока не разглашается. Но характеристики и дизайн были полностью раскрыты.
Начиная с дизайна, Y16 4G похож на Vivo Y35 4G, выпущенный ранее в этом месяце. Он получил плоскую рамку с закругленными углами и прямоугольный модуль камеры на задней панели. Двойная камера размещена в двух больших вырезах на задней панели телефона.
Спереди у устройства 6,51-дюймовый дисплей HD+ с каплевидным вырезом, заметными рамками и толстым "подбородком". Он доступен в двух цветах - черном и золотом. Устройство получило размеры 163,95×75,55×8,19 мм и весит 183 грамма.
Под капотом телефона находится SoC MediaTek Helio P35, который дополняется 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт постоянной памяти. Оперативную память можно увеличить на 1 Гбайт с помощью функции виртуальной памяти, а смартфон также оснащен слотом для карт памяти microSD для расширения памяти.
Что касается оптики, у смартфона есть основная камера на 13 Мп в паре с дополнительной камерой на 2 Мп. На передней панели устройства находится 5-мегапиксельная селфи-камера. Другие функции устройства включают Funtouch OS 12 на базе Android 12, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт, порт USB Type-C, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0.
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