Компания производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson приняла решение полностью уйти из России. К концу года Ericsson свернет свою деятельность в стране, а сотрудники будут уволены, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники на телекоммуникационном рынке.
В компании Ericsson изданию подтвердили эту информацию, отметив, что будут сворачивать деятельность «по мере выполнения обязательств перед заказчиками». В компании обещали обеспечить сотрудникам «финансовую и социальную» поддержку.
Ранее Ericsson уже останавливала поставки оборудования в Россию после начала специальной военной операции на Украине, а в апреле объявила о приостановке деятельности в стране, отправив сотрудников в оплачиваемый отпуск.
Вместе с финской Nokia Ericsson являлась крупнейшим поставщиком оборудования для мобильных сетей в России, с долей Ericsson - около 20%. Шведская компания работала в России уже 140 лет.