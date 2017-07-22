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Ericsson окончательно уходит из России

29 августа 2022, 22:38




Компания производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson приняла решение полностью уйти из России. К концу года Ericsson свернет свою деятельность в стране, а сотрудники будут уволены, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники на телекоммуникационном рынке.

В компании Ericsson изданию подтвердили эту информацию, отметив, что будут сворачивать деятельность «по мере выполнения обязательств перед заказчиками». В компании обещали обеспечить сотрудникам «финансовую и социальную» поддержку.

Ericsson окончательно уходит из России


Ранее Ericsson уже останавливала поставки оборудования в Россию после начала специальной военной операции на Украине, а в апреле объявила о приостановке деятельности в стране, отправив сотрудников в оплачиваемый отпуск.

Вместе с финской Nokia Ericsson являлась крупнейшим поставщиком оборудования для мобильных сетей в России, с долей Ericsson - около 20%. Шведская компания работала в России уже 140 лет.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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