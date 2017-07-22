Рейтинг «Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders 2022 TOP 50» был опубликован компаниями Google и Kantar. И это первый раз, когда в него попал технологический бренд realme, получивший специальную награду «Лучший новичок за сбалансированный рост». К тому же realme оказался самым молодым брендом в этом рейтинге.
realme основали в августе 2018 года. Буквально за 3 года компания увеличила продажи на мировом рынке до уровня в более 100 миллионов устройств. Этот рубеж был достигнут брендом быстрее любых других производителей телефонов. В 2021 году realme оказался в шестерке самых больших брендов смартфонов. За такое короткое время бренд прошел путь от неизвестности до одного из лидеров глобального рынка.
Скай Ли, основатель и гендиректор realme, заявил, что realme - это технологический бренд для молодых людей по всему миру. За прошедшие четыре года компания увеличила свое присутствие на рынке, за счет качественных продуктов с продвинутыми характеристиками и модным дизайном для молодежи из 61 страны. В компании уделяют внимание разработкам, так, вскоре выйдет доступная каждому модель realme 9i 5G - смартфон с поддержкой стандарта 5G.
Рейтинг BrandZ Chinese Global Brand Builders TOP 50 основывается на опросах более одного миллиона человек в 11 странах и анализе известности бренда, рассчитывающийся с помощью опросов потребителей и поисковых запросов. По факту это шкала международного влияния брендов из Китая и realme - самый молодой бренд в этом рейтинге Топ-50.
По сравнению с прошлым годом узнаваемость бренда выросла на 20%. Доля компании продолжает расти и продажи тоже растут. Первый квартал 2022 года показал рост доли бренда на 13% по всему миру. В таких странах, как Испания, Греция и Чехия, realme вошли в Топ-5 по занимаемой доле рынка с ростом в 177%. Также есть хорошие показатели в Южной и Юго-Восточной Азии: 16% в Индии. Также бренд вошел в Топ-5 в Марокко, Перу, Египте и других странах.