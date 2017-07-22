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realme стал самым молодым брендом в рейтинге 50 лучших китайских брендов BrandZ

29 августа 2022, 23:40




Рейтинг «Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders 2022 TOP 50» был опубликован компаниями Google и Kantar. И это первый раз, когда в него попал технологический бренд realme, получивший специальную награду «Лучший новичок за сбалансированный рост». К тому же realme оказался самым молодым брендом в этом рейтинге.

realme основали в августе 2018 года. Буквально за 3 года компания увеличила продажи на мировом рынке до уровня в более 100 миллионов устройств. Этот рубеж был достигнут брендом быстрее любых других производителей телефонов. В 2021 году realme оказался в шестерке самых больших брендов смартфонов. За такое короткое время бренд прошел путь от неизвестности до одного из лидеров глобального рынка.

realme стал самым молодым брендом в рейтинге 50 лучших китайских брендов BrandZ



Скай Ли, основатель и гендиректор realme, заявил, что realme - это технологический бренд для молодых людей по всему миру. За прошедшие четыре года компания увеличила свое присутствие на рынке, за счет качественных продуктов с продвинутыми характеристиками и модным дизайном для молодежи из 61 страны. В компании уделяют внимание разработкам, так, вскоре выйдет доступная каждому модель realme 9i 5G - смартфон с поддержкой стандарта 5G.

Рейтинг BrandZ Chinese Global Brand Builders TOP 50 основывается на опросах более одного миллиона человек в 11 странах и анализе известности бренда, рассчитывающийся с помощью опросов потребителей и поисковых запросов. По факту это шкала международного влияния брендов из Китая и realme - самый молодой бренд в этом рейтинге Топ-50.

realme стал самым молодым брендом в рейтинге 50 лучших китайских брендов BrandZ


По сравнению с прошлым годом узнаваемость бренда выросла на 20%. Доля компании продолжает расти и продажи тоже растут. Первый квартал 2022 года показал рост доли бренда на 13% по всему миру. В таких странах, как Испания, Греция и Чехия, realme вошли в Топ-5 по занимаемой доле рынка с ростом в 177%. Также есть хорошие показатели в Южной и Юго-Восточной Азии: 16% в Индии. Также бренд вошел в Топ-5 в Марокко, Перу, Египте и других странах.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme 9 4G. Здесь есть и качественный AMOLED-дисплей с высокой частотой дискретизации, и отличная основная камера, а сочетание чипсета Snapdragon 680 и батареи на 5000 мАч позволили добиться превосходной автономности гаджета. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор realme 9 4G: недорогой смартфон с отличной камерой и AMOLED".

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