Samsung Display снова доминирует в поставках панелей для iPhone, сообщил Росс Янг из DSCC (Display Supply Chain Consultants). Согласно внутренней информации, Apple закупила 82% панелей у Samsung, 12% у корейской компании LG Display и остальные 6% у китайской BOE.
В отчете говорится, что вначале смартфоны iPhone 14 Pro Max будут иметь только панели Samsung. Судя по всему, LG изо всех сил старается не отставать, у нее есть «технические проблемы» и она начнет поставлять экраны уже в сентябре.
Китайский производитель BOE находится на другом конце - он способен производить в больших объемах, но Apple ограничила закупки серией iPhone 14, и Pro не предвидится. Доля Samsung аналогична той, что была в серии iPhone 13, когда она предоставила 83% всех панелей.
Отгрузки с фабрик по производству дисплеев на сборочные заводы составили 1,8 миллиона в июне, 5,35 миллиона в июле, более 10 миллионов в августе и более 16,5 миллиона в сентябре. Это означает, что Apple готовится выпустить не менее 34 миллионов единиц за первые три месяца продаж iPhone 14.
Мероприятие Far Out состоится в Купертино 7 сентября, когда мы ожидаем четыре телефона - iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Мы также увидим новый чипсет A16, который будет использоваться только в версиях Pro, а также в новых умных часах.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона realme 9 4G. Молодежный смартфон OPPO A96 получил яркий, но вместе с тем очень практичный дизайн и оказался оснащен качественным IPS-дисплеем с оптимальной диагональю 6,59 дюйма. Самой же сильной стороной гаджета стала его отличная автономность, удачно сочетающаяся с достаточно неплохой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO A96: яркий, модный, молодежный".