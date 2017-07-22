Прошло не так то много времени с тех пор, как официально вышел Android 13, как Google обновляет страницу бета-программы Android. Теперь компания упоминает, что она продолжит выпуск ежеквартальных выпусков платформ, начиная с сентября 2022 года и интересно то, что Google фактически упомянул, когда закончится период Android 13 QPR, и начнется путь к бета-версии Android 14.
Выпуск стабильной версии Android 13 завершен, Google наконец-то готовится к выпуску Android 13 QPR и Android 14 Beta. Стоит отметить, что Google ранее упоминали, что Android 13 QPR будет работать до июня 2023 года. Однако на этот раз Google сократили сроки и заявили, что компания не будет запускать две бета-программы Android в одно и то же время. Обновленный текст является достаточным признаком того, что первая бета-версия Android 14, скорее всего, будет доступна уже в апреле 2023 года, как только Google завершит QPR для Android 13.
Сроки для Android 14 действительно совпадают с запуском бета-версии Android 13, выпущенной в начале этого года в апреле, после предварительных сборок для разработчиков, которые начали появляться в феврале и марте. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Google еще раз подтверждает, что будет придерживаться той же временной шкалы.
В настоящее время достоверной информации об Android 14 нет, но, учитывая, что Android 13 является незначительным обновлением по сравнению с Android 12, можно предположить, что следующая версия может стать серьезным обновлением.