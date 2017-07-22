Представлена первая карта AMD Radeon RX 7000. Сегодня во время официального анонса Ryzen 7000 генеральный директор AMD Лиза Су представила грядущую видеокарту Radeon 7000.
Дизайн выдержан в черной цветовой гамме, аналогично серии Radeon RX 6950XT. На тизерном изображении не показана секция разъема питания, и оно не подтверждает, какая именно модель показана, но ясно, что это модель высокого класса, учитывая толщину.
Во время живой демонстрации генеральный директор AMD подтвердил, что Radeon 7000 в настоящее время работает в лабораториях AMD и его производительность выглядит «совершенно замечательной». Она также подтверждает предыдущие заявления о том, что будущая архитектура обеспечит прирост производительности на ватт на 50% по сравнению с RDNA2.
AMD также демонстрирует свою новую карту Radeon вместе с новым флагманским процессором Ryzen (7950X) в первой публичной демонстрации. Компания продемонстрировала графический процессор с 4К разрешением и Ultra настройками, работающий на тестовом графическом процессоре RDNA3.
Серия AMD Radeon RX 7000 имеет дизайн чиплета RDNA3, и, по слухам, флагманская модель оснащена графическим процессором Navi 31 с 12288 потоковыми процессорами и до 24 Гбайт памяти GDDR6. Компания не сообщила дату запуска новой серии графических процессоров, но Лиза Су заверила, что новая архитектура будет готова в конце этого года.
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