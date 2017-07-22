AMD Ryzen 7000: 5-нанометровые процессоры для настольных ПК поступят в продажу 27 сентября. AMD представляет новую архитектуру процессоров Zen4 для настольных ПК под кодовым названием Raphael.
По данным AMD, флагманский настольный процессор Zen4 с 16 ядрами и 32 потоками будет разгоняться до 5,7 ГГц и будет стоить 699 долларов США. Между тем, Ryzen 9 7900X с 12 ядрами и 24 потоками и разгоном до 5,6 ГГц будет продаваться по цене 549 долларов США.
AMD также представляет 8-ядерный процессор Ryzen 7 7700X за 399 долларов США и Ryzen 5 7600X за 299 долларов США. Все четыре процессора должны быть запущены 27 сентября.
Согласно этим слайдам, серия Ryzen 7000 будет иметь прирост IPC примерно на 13% по сравнению с предшественниками и до 29% более высокую производительность в однопоточном режиме. В основном это связано с более высокими тактовыми частотами, достигающими 5,7 ГГц у флагманской модели, что на 800 МГц больше, чем у текущей серии.
AMD заявляет, что производительность Ryzen 9 7950X на 6-35% выше, чем у Ryzen 9 5950X в играх. В инструментах рендеринга, включая V-Ray Render, Corona или POV-Ray, прирост производительности составляет от 32 до 48%.
6-ядерный процессор Ryzen 5 7600X предлагает в среднем на 5 % лучшую игровую производительность по сравнению с флагманским процессором Intel 12-го поколения Core i9-12900K.
AMD также сравнивает Ryzen 9 7950X с i9-12900K в тесте V-Ray, где процессор Zen4 имеет до 57% лучшую производительность трассировки лучей и до 47% лучшую производительность на ватт.