Ryzen 5 7600X - 6-ядерный процессор с базовой тактовой частотой 4,7 ГГц, ускоряющейся до 5,3 ГГц. В последней утечке процессор немного выходит за эту частоту, достигая 5,395 ГГц.
Процессор засветился в GeekBench, где он тестировался на материнской плате MSI high-end MEG ACE X670E, оснащенной 32 Гбайт памяти DDR5 с неизвестной скоростью.
Процессор набирает от 2092 до 2174 баллов в одноядерном тесте и от 11337 до 11369 баллов в многоядерном. Этот высокий балл соответствует заявлениям AMD о 2175 баллах именно в одноядерном тесте.
По сравнению с Ryzen 5 5600X, новый процессор на базе Zen4 на 35,5% быстрее в одноядерном тесте и на 39,1% быстрее в многоядерном тесте, который набирает 1613 и 8149 баллов соответственно в том же тесте (в среднем).
По данным AMD, Ryzen 5 7600X может оказаться быстрее флагманского процессора Intel Core i9-12900K «Alder Lake» в играх в среднем на 5%. Этот процессор поступит в продажу 27 сентября, и это самый дешевый процессор Ryzen 7000 по цене 299 долларов.