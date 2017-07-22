Следующий iPhone SE, наконец, откажется от своего дизайна и станет идентичен дизайну смартфона iPhone XR 2018 года, если верить новым слухам по этому поводу. Его источником является Джон Проссер, выступающий в подкасте Geared Up и он предоставлял достоверную информацию в прошлом.
Пока не стоит готовиться к этому, так как в начале этого года уже был выпущен новый iPhone SE и он появился на два года позже своего предшественника. И, таким образом, если Apple сохранит тот же темп выпуска для этой серии, это означает, что новая модель, которая будет выглядеть как iPhone XR, появится только в 2024 году. К тому времени этому дизайну будет уже шесть лет. Вы можете прекрасно почувствовать, насколько Apple заботится о своем самом доступном телефоне, не так ли?
Теперь также ходят слухи, что серия iPhone 14 Pro оснащена модернизированной сверхширокоугольной камерой с размером пикселя 1,4 мкм. Это было бы большим увеличением по сравнению с размером пикселя 1,0 мкм на сверхширокоугольной камере iPhone 13 Pro и неудивительно, что это приведет к удорожанию модели.
Датчик, по-видимому, изготовлен Sony, а «модуль компактной камеры» -- LG Innotek и обе компании должны стать бенефициарами повышения цен. С другой стороны, покупатели двух моделей Pro, которые выйдут позже в этом году, теоретически выиграют от более качественных сверхширокоугольных снимков, особенно ночью.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO A96. Молодежный смартфон OPPO A96 получил яркий, но вместе с тем очень практичный дизайн и оказался оснащен качественным IPS-дисплеем с оптимальной диагональю 6,59 дюйма. Самой же сильной стороной гаджета стала его отличная автономность, удачно сочетающаяся с достаточно неплохой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO A96: яркий, модный, молодежный".