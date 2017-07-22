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Представлен Samsung Galaxy A04s с экраном на 90 Гц и тройной камерой на 50 Мп

31 августа 2022, 16:56




Samsung Galaxy A04s незаметно вышел сегодня на мировые рынки. Это модернизированный вариант недавно дебютировавшего Galaxy A04. Смартфон приходит на смену Galaxy A03s, анонсированного в прошлом году.

Samsung Galaxy A04s оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и каплевидным вырезом. Он предлагает частоту обновления 90 Гц, а экран защищен стеклом Gorilla Glass 3. Устройство получило боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания.

Представлен Samsung Galaxy A04s с экраном на 90 Гц и тройной камерой на 50 Мп


Что касается оптики, Samsung Galaxy A04s получил тройную заднюю камеру, состоящую из 50-мегапиксельного основного датчика, 2-мегапиксельного макрообъектива и 2-мегапиксельного портретного модуля. Есть фронтальная селфи-камера на 5 Мп.

Galaxy A04s получил неуказанный восьмиядерный процессор, но ожидается, что это будет Exynos 850. Он предлагается с 3 Гбайт и 4 Гбайт ОЗУ, а также с 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт постоянной памяти. Предусмотрен слот для карт памяти microSD, позволяющий увеличить объем памяти до 1 Тбайт. Устройство питается от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Смартфон работает под управлением OneUI 4.1 на базе ОС Android 12.

Варианты подключения на Galaxy A04s включают в себя 3,5-мм разъем для наушников, две SIM-карты, 4G, WiFi-5 и Bluetooth 5. Samsung Galaxy A04s выпускается в черном, зеленом, белом и медном цветах. О цене смартфона ничего не известно, но он указан в интернет-магазине бренда в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO A96. Молодежный смартфон OPPO A96 получил яркий, но вместе с тем очень практичный дизайн и оказался оснащен качественным IPS-дисплеем с оптимальной диагональю 6,59 дюйма. Самой же сильной стороной гаджета стала его отличная автономность, удачно сочетающаяся с достаточно неплохой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO A96: яркий, модный, молодежный".

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