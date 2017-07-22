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Ожидаемые характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070: до 7680 ядер, 12 Гбайт памяти GDDR6X и 285 Вт

31 августа 2022, 18:32




Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 получает две ожидаемые характеристики: одну с 12 и другую с 10 Гбайт памяти GDDR6X. По данным источников, у NVIDIA есть две платы для видеокарты RTX 4070: PG141-SKU340/341 и PG141-SKU336/337. Обе эти платы будут поддерживать очень разные конфигурации графического процессора и спецификации памяти.

Ожидаемые характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070: до 7680 ядер, 12 Гбайт памяти GDDR6X и 285 Вт


Утверждается, что топовый SKU сохранит те же характеристики, что и ранее, с 7680 ядрами, 12 Гбайт памяти GDDR6X, работающей со скоростью 21 Гбит/с через 192-битный интерфейс шины, и TBP 285 Вт. Другой SKU немного консервативен: всего 7168 ядер, 10 Гбайт памяти GDDR6X, работающей со скоростью 21 Гбит/с через 160-битный интерфейс, и TBP 250 Вт. Утверждается, что любая из этих конфигураций может использоваться для видеокарт серии RTX 4070, но, исходя из спецификаций, если бы NVIDIA использовала урезанную конфигурацию для RTX 4070, вариант более высокого уровня мог бы быть принят как RTX 4070 Ti.

NVIDIA также пытается поддерживать серьезную конкуренцию AMD, особенно с учетом того, что противоборствующий производитель выпустит свою новую серию Radeon RX 7000 в конце этого года. Но это также поднимает вопрос о том, как компания разрабатывает видеокарту, которая будет предлагать такую ​​​​же стабильность или лучше, чем у AMD, в категориях графики и производительности. NVIDIA также сможет создавать стандартные графические процессоры серии RTX 40, одновременно дорабатывая премиальные варианты Ti. Компании нужно будет сосредоточиться на выпуске функциональной карты, чтобы порадовать потребителей производительностью и ценой.

Ожидаемые характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070: до 7680 ядер, 12 Гбайт памяти GDDR6X и 285 Вт


Серия NVIDIA GeForce RTX 4070 попадет в категорию high-end по цене от 499 до 599 долларов, в то время как RTX 4060 будет доступна по цене от 300 до 450 долларов. Ожидается, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 будут анонсированы на GTC 2022 вместе с RTX 4090 и RTX 4080, но вряд ли они будут доступны до конца 2022 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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