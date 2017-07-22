Samsung поведала о своем видении жизни в доме с «умными» устройствами, и представлениях об экологии. На пресс-конференции Samsung на IFA 2022 были продемонстрированы обновления экосистемы SmartThings с новыми возможностями взаимодействия и персонализации.
Это новые достижения в бытовой технике, телевизорах, мобильных и носимых устройствах. Все они объединены в экосистему с интеллектуальными возможностями для повышения энергоэффективности и поддержки здорового образа жизни. SmartThings позволяет решать бытовые задачи и освобождать пользователей от домашних дел.
«Благодаря нашим новейшим разработкам Samsung предлагает более открытые и интеллектуальные цифровые возможности для всех, -- отметил Бенджамин Браун (Benjamin Braun), директор по маркетингу Samsung в Европе. -- Мы продолжаем создавать прорывные с точки зрения технологий решения, при этом огромное внимание уделяем заботе о будущем нашей планеты».
Для создания энергоэффективных устройств, Samsung сочетает возможности подключения экосистемы SmartThings с низким расходованием электричества на уровне устройств. Технология SmartThings Energy отслеживает разные сценарии использования техники и предоставляет данные об энергопотреблении режиме реального времени.
К 2023 году вся бытовая техника компании получит Wi-Fi модули с поддержкой SmartThings Energy для экономии электроэнергии. Кроме того, энергопотребление устройств Samsung понизится и станет на 10% ниже требования класса А/А+++.
Благодаря экологичным рекомендациям сервиса SmartThings Energy и интуитивно понятным функциям, таким как режим AI Energy Mode, владельцы техники Samsung могут сократить расходование электричества в доме.
Стиральная машина Bespoke AI Washer с технологией AI Ecobubble, которая превращает моющее средство в пузырьки позволяет достигать хорошего уровня чистоты, но с энергопотреблением до 70% ниже. Интеллектуальный режим стирки AI Wash Cycle, также помогает в этом, определяя оптимальные уровни воды и моющего средства.
На цифровые инверторные моторы в стиральных и сушильных машинах, а также на компрессоры в холодильниках распространяется самая полная гарантия 7 Samsung сроком 20 лет. Благодаря этому пользователи могут быть уверены, что им не придется заменять устройства8 в обозримом будущем.
Samsung показала пульт SolarCell Remote, заряжающийся за счет света и радиоволн, включая Wi-Fi-роутеры. Благодаря этому компания сможет за семь лет предотвратить утилизацию более 200 миллионов батареек. Компания намерена сделать лицензию на технологию общедоступной, чтобы другие производители тоже могли присоединиться к созданию «зеленой» продукции.
Также Samsung повторно использует океанический пластик, перерабатывая выброшенные в воду рыболовные сети. К концу 2022 года это позволит предотвратить попадание более 50 тонн пластика в Мировой океан.
Samsung создали широкий ассортимент «умных» устройств для поддержания хорошего самочувствия. Платформа SmartThings позаботится обо всех дома, о контроле воздуха, здоровой пище и уходе за домашними животными.
SmartThings Home Life объединяет сервисы SmartThings: SmartThings Cooking, Clothing Care, Pet Care, Air Care и Energy, в удобном приложении для смартфонов. С его помощью можно следить за различными показателями в доме, в том числе дистанционно.
SmartThings Samsung открывает новые возможности для просмотра контента и игр. У пользователей появляется более широкий выбор устройств для воспроизведения видео, в том числе большие MICRO LED-панели на всю стену, крупноформатные ТВ и портативные проекторы Freestyle.
Монитор Odyssey Ark предлагает невероятные впечатления благодаря изгибу 1000R, что полностью закрывает поле зрения пользователя для максимального погружения в атмосферу игры. Модель Odyssey Neo G8 отлично подходит для профессиональных геймеров, а универсальный Smart Monitor оптимален и для работы, и для игр.
В 2022 году Samsung запустила Gaming Hub - платформу для поиска и запуска облачных игр, в том числе Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik и Amazon Luna (только для США). Все это открывает доступ к играм огромному числу игроков, у которых нет игровой консоли, что расширит игровое сообщество.
Сотрудничество Samsung с Philips Hue позволяет обеспечить иммерсивное воспроизведение музыки на смартфонах и планшетах Galaxy. В Samsung понимают, что развлечения, игры, фильмы и музыка становятся всё более захватывающими.
За счет экосистемы SmartThings компания не только хочет расширить возможности взаимодействия устройств, от ведения более здорового образа жизни, развлечений и до более экологичного быта. С поддержкой продуктов 300 других брендов и 230 миллионами зарегистрированных пользователей возможности SmartThings для более «умной» жизни станут безграничны.
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