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На IFA 2022 Samsung показала умные разработки для комфортной жизни

06 сентября 2022, 13:31




Samsung поведала о своем видении жизни в доме с «умными» устройствами, и представлениях об экологии. На пресс-конференции Samsung на IFA 2022 были продемонстрированы обновления экосистемы SmartThings с новыми возможностями взаимодействия и персонализации.

Это новые достижения в бытовой технике, телевизорах, мобильных и носимых устройствах. Все они объединены в экосистему с интеллектуальными возможностями для повышения энергоэффективности и поддержки здорового образа жизни. SmartThings позволяет решать бытовые задачи и освобождать пользователей от домашних дел.

«Благодаря нашим новейшим разработкам Samsung предлагает более открытые и интеллектуальные цифровые возможности для всех, -- отметил Бенджамин Браун (Benjamin Braun), директор по маркетингу Samsung в Европе. -- Мы продолжаем создавать прорывные с точки зрения технологий решения, при этом огромное внимание уделяем заботе о будущем нашей планеты».

Samsung показала умные разработки для комфортной жизни на IFA 2022


Для создания энергоэффективных устройств, Samsung сочетает возможности подключения экосистемы SmartThings с низким расходованием электричества на уровне устройств. Технология SmartThings Energy отслеживает разные сценарии использования техники и предоставляет данные об энергопотреблении режиме реального времени.

К 2023 году вся бытовая техника компании получит Wi-Fi модули с поддержкой SmartThings Energy для экономии электроэнергии. Кроме того, энергопотребление устройств Samsung понизится и станет на 10% ниже требования класса А/А+++.

Благодаря экологичным рекомендациям сервиса SmartThings Energy и интуитивно понятным функциям, таким как режим AI Energy Mode, владельцы техники Samsung могут сократить расходование электричества в доме.

Стиральная машина Bespoke AI Washer с технологией AI Ecobubble, которая превращает моющее средство в пузырьки позволяет достигать хорошего уровня чистоты, но с энергопотреблением до 70% ниже. Интеллектуальный режим стирки AI Wash Cycle, также помогает в этом, определяя оптимальные уровни воды и моющего средства.

На цифровые инверторные моторы в стиральных и сушильных машинах, а также на компрессоры в холодильниках распространяется самая полная гарантия 7 Samsung сроком 20 лет. Благодаря этому пользователи могут быть уверены, что им не придется заменять устройства8 в обозримом будущем.

Samsung показала пульт SolarCell Remote, заряжающийся за счет света и радиоволн, включая Wi-Fi-роутеры. Благодаря этому компания сможет за семь лет предотвратить утилизацию более 200 миллионов батареек. Компания намерена сделать лицензию на технологию общедоступной, чтобы другие производители тоже могли присоединиться к созданию «зеленой» продукции.

Также Samsung повторно использует океанический пластик, перерабатывая выброшенные в воду рыболовные сети. К концу 2022 года это позволит предотвратить попадание более 50 тонн пластика в Мировой океан.

Samsung показала умные разработки для комфортной жизни на IFA 2022


Samsung создали широкий ассортимент «умных» устройств для поддержания хорошего самочувствия. Платформа SmartThings позаботится обо всех дома, о контроле воздуха, здоровой пище и уходе за домашними животными.

SmartThings Home Life объединяет сервисы SmartThings: SmartThings Cooking, Clothing Care, Pet Care, Air Care и Energy, в удобном приложении для смартфонов. С его помощью можно следить за различными показателями в доме, в том числе дистанционно.

SmartThings Samsung открывает новые возможности для просмотра контента и игр. У пользователей появляется более широкий выбор устройств для воспроизведения видео, в том числе большие MICRO LED-панели на всю стену, крупноформатные ТВ и портативные проекторы Freestyle.

Samsung показала умные разработки для комфортной жизни на IFA 2022


Монитор Odyssey Ark предлагает невероятные впечатления благодаря изгибу 1000R, что полностью закрывает поле зрения пользователя для максимального погружения в атмосферу игры. Модель Odyssey Neo G8 отлично подходит для профессиональных геймеров, а универсальный Smart Monitor оптимален и для работы, и для игр.

В 2022 году Samsung запустила Gaming Hub - платформу для поиска и запуска облачных игр, в том числе Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik и Amazon Luna (только для США). Все это открывает доступ к играм огромному числу игроков, у которых нет игровой консоли, что расширит игровое сообщество.

Сотрудничество Samsung с Philips Hue позволяет обеспечить иммерсивное воспроизведение музыки на смартфонах и планшетах Galaxy. В Samsung понимают, что развлечения, игры, фильмы и музыка становятся всё более захватывающими.

За счет экосистемы SmartThings компания не только хочет расширить возможности взаимодействия устройств, от ведения более здорового образа жизни, развлечений и до более экологичного быта. С поддержкой продуктов 300 других брендов и 230 миллионами зарегистрированных пользователей возможности SmartThings для более «умной» жизни станут безграничны.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO A96. Молодежный смартфон OPPO A96 получил яркий, но вместе с тем очень практичный дизайн и оказался оснащен качественным IPS-дисплеем с оптимальной диагональю 6,59 дюйма. Самой же сильной стороной гаджета стала его отличная автономность, удачно сочетающаяся с достаточно неплохой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO A96: яркий, модный, молодежный".

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