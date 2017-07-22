Компания realme официально представляет смартфоны начального уровня realme C30 и C31, получившие эффектный дизайн. В компании стараются предлагать стильные гаджеты с интересными характеристиками за невысокую цену и новинки не стали исключением.
Realme C30 - один из самых стильных смартфонов в своем ценовом сегменте. Толщина корпуса составляет всего 8,5 мм. Задняя панель выглядит оригинально в синем и зеленом цветах и с фактурой в виде строгих вертикальных линий, а в черном цвете имитирует джинсовую ткань.
Realme C31 выглядит не менее эффектно, он сочетает в себе глянцевую спинку с динамичной текстурой в серебристом и зеленом цветах, толщину в 8,4 мм, а также знакомый всем поклонникам бренда стильный модуль с расположенными треугольником камерами.
Основная камера realme C30 с разрешением 8 Мп умеет снимать видео в разрешении до 1080p. Для постобработки используются алгоритмы ИИ, которые помогают добиться высокой четкости объектов. Также есть 4-кратный цифровой зум для съемки крупных планов.
Камера realme C31 получила разрешение побольше 13 Мп и поддерживает технологии искусственного интеллекта. Помогают ей датчик глубины резкости и макрокамера.
realme C30 и C31 получили восьмиядерный процессор Unisoc T612, выполненный по 12-нм техпроцессу. Он получает свыше 200 000 баллов в тестах AnTuTu. В 4 квартале 2021 года Unisoc попал в четверку крупнейших производителей процессоров для смартфонов, заняв 10% мирового рынка и потеснив Samsung и Huawei.
Кроме того, realme C30 и C31 получили современный тип флеш-памяти UFS 2.2: он обеспечивает вдвое большую скорость чтения и записи данных, чем eMMC 5.1, которую используют в бюджетных смартфонах.
realme C30 и C31 ориентированы на активных людей, поэтому батареи емкостью 5000 мАч более чем уместны. Одной зарядки может уверенно хватить на 1-2 дня работы. Например, заявлено до 102 часов воспроизведения музыки или 45 дней в режиме ожидания.
realme C30 будет доступен в черном, синем и зеленом цветах по цене от 7 990 за версию 2+32 Гбайт и 9 990 за 4+64 Гбайт соответственно.
realme C31 будет доступен в серебряном и зеленом цвете по цене от 10 990 за 3+32 Гбайт и 11 990 за 4+64 Гбайт.
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