Компания realme представила сегодня новое поколение Android-планшетов: realme Pad mini. Он оснащается очень емким аккумулятором в своем ценовом сегменте - 6400 мАч, поддерживает быструю зарядку мощностью в 18 Вт, оснащен процессором Unisoc T616 и 8,7-дюймовым экраном в тонком алюминиевом корпусе толщиной всего 7,59 мм.
Тонкий и легкий металлический корпус толщиной в 7,99 мм весит 372 грамма. Планшет легко держать в одной руке и брать с собой, при этом руки не будут уставать после часов использования устройства.
Алюминиевый корпус realme Pad mini обработан с помощью целого ряда передовых технологий, что обеспечивает качество и невероятные ощущения. Realme Pad mini доступен в двух цветовых вариантах: сером и синем.
realme Pad mini получил аккумулятор большой емкости 6400 мАч, чего хватит на весь день работы. Можно 12 часов без перерыва смотреть онлайн-видео на YouTube, 15 часов участвовать в видеозвонках или играть на протяжении 8 часов. Есть и поддержка быстрой зарядки на 18 Вт, также предлагается функция обратной зарядки.
В качестве процессора используется восьмиядерный Unisoc T616 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali G51, работающей на частоте 750 МГц. Благодаря ему realme Pad mini набирает 204 454 балла в бенчмарке AnTuTu - это самый высокий показатель в ценовом сегменте.
realme Pad mini получил 8,7-дюймовый экран с WXGA+ разрешением, он занимает 84,6% поверхности лицевой панели, есть стереосистема из двух динамиков.
Владельцы телефонов realme, покупая realme Pad mini могут получить год дополнительного гарантийного обслуживания на планшет по программе realme Care. Нужно в течение 10 дней после покупки зайти на www.realme.com и заполнить необходимые поля (IMEI смартфона, серийный номер планшета). Относится это только к устройствам, официально ввезенным в Россию.
Новый будет доступна в двух цветах: сером и синем. На старте продаж будут действовать специальные промо цены: 13 990 рублей за модификацию на 3 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 32 Гбайт LTE и 15 990 рублей за 4 Гбайт и 64 Гбайт LTE памяти соответственно.
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