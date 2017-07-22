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Ninestar празднует 21-й день рождения и делится «Ключом от дверей»

06 сентября 2022, 23:18




Ninestar, китайский производитель расходников для печати, отпраздновала свой день рождения еще 28 июня и рассказала про стратегию Key to the Door («Ключ от дверей»), которая состоит из пяти пунктов:

  • Знания и опыт позволяют предоставлять потребителям лучшее обслуживание;

  • Необходимо быть универсальным поставщиком продуктов и услуг в сфере печати;

  • Предоставить качественные решения в области печати, не нарушая авторских прав;

  • Разрабатывать решения, которые не будут подвержены проблемам из-за обновлений ПО принтеров;

  • Защищать окружающую среду.


    • Ninestar празднует 21-й день рождения и делится «Ключом от дверей»


    Ninestar - компания, которая является и производителем устройств печати, и поставщиком расходников. Знания в этой сфере дают лучшее понимание принципов функционирования компонентов системы принтеров и возможность искать оптимальные варианты во время производства сoвместимых кaртриджей.

    Ninestar празднует 21-й день рождения и делится «Ключом от дверей»


    Инвестиции Ninestar в новую площадку производства принтеров составили 9 млрд юаней (1,4 млрд долларов США). Ее площадь составляет 900 тыс. квадратных метров и она позволит запустить производство четырех миллионов принтеров в год.

    Потребности бизнеса меняются и компания постоянно увеличивает ассортимент предоставляемых продуктов и сервисов. Сюда входят как принтеры, так и копировальные аппараты, фотопринтеры и различные расходники от картриджей до чернил, лент и кассет. Также это и ПО для управления системами печати.

    Ninestar празднует 21-й день рождения и делится «Ключом от дверей»


    В распоряжении Ninestar 37 автоматизированных производственных линий: 32 для производства струйных картриджей и чернил, пять - для производства тонера. В 2014 году Ninestar впервые на рынке представила программатор для обновления ПО чипов в картриджах. Чтобы избегать блокировки сторонних чипов Ninestar создала Unismart, устройство позволяющее не снимая чип обновить его программное обеспечение.

    Компания прикладывает усилия по сокращению выбросов CO2 и других отходов. Также выпускаются продукты из сырья, которое ранее было утилизировано, в том числе использованные картриджи. Ninestar инвестирует деньги в системы очистки сточных вод.

    Ninestar празднует 21-й день рождения и делится «Ключом от дверей»


    Ninestar занимается благотворительной деятельностью и оказывает помощь нуждающимся. Председатель-основатель Ninestar Джексон Ван в 2007 году подписал соглашение о сотрудничестве с Красным Крестом Китая. Фонд «Ангел любви Ninestar» оказывает помощь детям, больным лейкемией, жертвуются деньги на обучение жителей сельской местности и образование детей из необеспеченных семей.



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