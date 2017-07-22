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Выпущен Vivo Y75s 5G с тройной камерой на 64 МП и 12/256 Гбайт памяти

07 сентября 2022, 11:23




Vivo Y75s 5G официально представлен в Китае. Смартфон недавно был замечен на платформах 3C и TENAA, а также в консоли Google Play. Его основные особенности это 64-мегапиксельная тройная камера, до 12 Гбайт оперативной памяти, 256 Гбайт встроенной памяти и большую батарею.

Выпущен Vivo Y75s 5G с тройной камерой на 64 МП и 12/256 Гбайт памяти


Vivo Y75s 5G получил 6,58-дюймовый ЖК дисплей с IPS матрицей на передней панели. Экран с каплевидным вырезом занимает 90,61 процента от общей поверхности. Его разрешение Full HD+ или 1080 x 2408 пикселей, соотношение сторон 20,7:9, контрастность 1500:1, частота обновления 60 Гц, а частота дискретизации касания 120 Гц. Телефон предлагает разблокировку лицом и боковой сканер отпечатков пальцев. Телефон работает на более старой ОС Android 11, на которую наложен пользовательский интерфейс OriginOS Ocean.

Под капотом Vivo Y75s 5G находится Dimensity 700 и 8 Гбайт/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x. Оба варианта оперативной памяти предлагают 256 Гбайт хранилища UFS 2.2. Предусмотрен слот для карт памяти microSD для расширения хранилища. За питание отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 18 Вт через USB Type-C.

Выпущен Vivo Y75s 5G с тройной камерой на 64 МП и 12/256 Гбайт памяти


На передней панели Y75s установлена ​​8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Основная камера получила 64 мегапикселя с диафрагмой f / 1,79, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную макрокамеру. Телефон оснащен технологией Speaker Boost 3.0, которая позволяет ему воспроизводить звук на уровне 94 дБ. Предлагаются и другие функции, такие как поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и 3,5-мм аудиоразъем.

Vivo Y75s 5G выпускается в двух конфигурациях: 8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт памяти и 12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт памяти. Обе модели стоят около 272 и 315 долларов. Его можно купить в таких цветах, как «Ирис» и «Звездная ночь».



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