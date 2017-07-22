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Известны цены на разные модели iPhone 14

07 сентября 2022, 20:00




Apple уже совсем скоро официально представит серию смартфонов iPhone 14, но в сети появились оценки, сколько покупателям придется заплатить за каждую модель.

Возможно, вы будете платить меньше за базовый iPhone 14, но подготовьте свои кошельки для моделей «Pro». В этом году мы не получим мини-модель iPhone 14, а это означает, что наименьший размер экрана будет составлять 6,1 дюйма. В прошлом году 6,1-дюймовый iPhone 13 стоил от 799 долларов, но в 2022 году вам, возможно, не придется платить такую ​​же сумму за iPhone 14. Согласно TrendForce, базовая модель, как ожидается, обойдется вам в 749 долларов.

Известны цены на разные модель iPhone 14


Однако, если клиенты хотят больше функций в сочетании с премиальным внешним видом, им придется заплатить больше, чем стоил iPhone 13 Pro в прошлом году. Вместо 999 долларов за базовую версию вы можете заплатить 1049 долларов, а топовый iPhone 14 Pro Max стоит 1149 долларов. Оценки TrendForce отличаются от оценок аналитика Wedbush Дэниела Айвза, который утверждает, что модели «Pro» будут дороже на 100 долларов, а не на 50 долларов.

Если исходить из оценок TrendForce, мы получим следующие цены:

  • iPhone 14 - 749 долларов

  • iPhone 14 Макс - 849 долларов

  • iPhone 14 Pro - 1049 долларов

  • iPhone 14 Pro Max - 1149 долларов


    • Одним из преимуществ перехода на любую модель iPhone 14 будет увеличение объема памяти. Утечка технических характеристик обычных моделей показала, что вы получите как минимум 128 Гбайт встроенной памяти с возможностью увеличить ее до 512 Гбайт по более высокой цене. В iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max базовый объем памяти составляет 256 Гбайт, при этом потенциальные покупатели могут получить до 1 Тбайт.

    Известны цены на разные модель iPhone 14


    Мы должны помнить, что глобальные экономические условия вынудили бы Apple повысить цены на семейство iPhone Pro. В конце концов, мы наблюдаем один и тот же ценник в 999 долларов уже три года, поэтому изменение было лишь вопросом времени.



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