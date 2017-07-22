Сегодня Apple наконец-то официально представила четыре смартфона iPhone 14, в этот раз без mini версии. Новинки можно разделить на две пары: "обычные" 14 и 14 Plus и премиальные 14 Pro и Pro Max. Предлагаем рассмотреть, что собственного нового в этим моделях и чем они отличаются от 13-ой серии?
Основное нововведение в 14 и 14 Plus это рост диагоналей, с 5.4 и 6.1 дюйма у 13 mini и просто "тринашки", до 6.1 и 6.7 дюймов в iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Новинкам достался процессор от 13 Pro - A15 Bionic, почти такой, же как в iPhone 13, но с пятиядерной графикой. Количество мегапикселей в основной камере осталось таким же - 12, но теперь она должна получать до 49% больше света в условиях недостаточного освещения. Фронтальная камера получила новые линзы, теперь она будет получать на 38% больше света плюс улучшенную фокусировку. Добавился специальный режим видеосъемки -- «Action Mode», который улучшит стабилизацию. По крайней мере в США у новинок не будет слота для физических SIM-карт, только eSIM с подключением к спутниковой связи для экстренных SOS-оповещений. Смартфоны будут продаваться в пяти цветах: чёрный, белый, голубой, розовый и красный. Продажи iPhone стартуют с 16 сентября, цены от 799 долларов, iPhone 14 Plus - с шестого октября, цены от 899 долларов.
В плане нововведений iPhone 14 Pro и Pro Max выглядят поинтереснее. Камеры на экране стали меньше и разработали новые уведомления, адаптированные так, чтобы скрывать камеры. Такой эффект назвали «динамическим пространством. Яркость экрана выросла, пиковые значения теперь достигают 2000 нит, это рекорд в своей категории. Always-on-display позволит снижать частоту обновления экрана до одного герца, что увеличит автономность телефона.
14 Pro и 14 Pro Max удостоились нового процессор A16 - шесть ядер, 4 нм и пятиядерная графика, энергоэффективность на 20% выше. Основная камера получила 48 мегапикселей, хотя фото по умолчанию будут сниматься в 12-мегапиксельном разрешении, объединяя четыре пикселя в один. Заявлено, что используется более продвинутый сенсор, с чёткостью фото с двойным увеличением. Цвета, в которых будут продаваться новинки: чёрный, белый, золотой и фиолетовый. Цены стартуют с 999 долларов за 14 Pro и 1099 долларов за 14 Pro Max, а продажи начнутся с 16 сентября.
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