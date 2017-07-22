Apple представила сегодня сразу несколько моделей умных часов, Watch Series 8, Watch SE второго поколения и абсолютно новые Watch Ultra.
Сначала Apple показала Watch Series 8, экран часов стал ещё больше, а границы - меньше. Часы позволят внимательнее следить за женским здоровьем, это трекинг циклов овуляции и удобное приложение для отслеживания циклов. Появился сенсор для измерения температуры тела каждые пять секунд с точностью до 0.1 градуса. Часы получат «международный роуминг», правда среди партнеров, очевидно, нет российских операторов. Часы умеют отслеживать потенциальные попадания в ДТП и при самостоятельно связаться со спасателями. Время активной работы - те же 18 часов, но сейчас появился режим низкого потребления энергии, в котором они могут держать заряд до 36 часов. Такая функция появится на часах от Series 4 и новее. Продажи начнутся 16 сентября, цена от 399 долларов.
После Watch Series 8 показали Watch SE второго поколения, дисплей на 30% больше, чем у Series 3, процессор как у Series 8 и много функций для детей. Часы получили OLED-экран, датчик частоты сердцебиения и мониторинга кислорода в крови, отслеживание сна, функцию вызова экстренных служб и защиту от влаги до 50 метров. Продажи начнутся 16 сентября по цене от 249 долларов.
После этого Apple показала абсолютно новые часы - Apple Watch Ultra, созданные, чтобы выдерживать экстремальные условия. Часы сделаны из титана и получили плоское противоударное сапфировое стекло. У них есть третья кнопка управления. Кнопки были увеличены, чтобы удобно было нажимать их в перчатках.
Автономное время работы - 36 часов. Есть различные спортивные ремешки, компас выводится прямо на экран. Пара динамиков и множество точных датчиков для отслеживания передвижения владельца, определения глубины воды и так далее, а также специальная сирена, орущая в радиусе 180 метров. Продажи стартуют 23 сентября, цена составит 799 долларов.
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