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Apple представила AirPods Pro 2 с чипом H2 и увеличенным временем автономной работы

08 сентября 2022, 10:57




Apple не очень торопилась обновлять AirPods Pro, но теперь, наконец, компания представила AirPods Pro 2. Apple предлагает новый драйвер с низким уровнем искажений и усилитель на базе чипа H2, которые позволят охватывать более широкий диапазон звуковых частот. Дизайн остается таким же, как и раньше, с силиконовыми вкладышами и ножками сбоку.

Apple представила AirPods Pro 2 с чипом H2 и увеличенным временем автономной работы


Пространственное аудио - технология объемного звучания Apple, дополнена персонализированной функцией пространственного звука. Он работает с использованием камеры глубины на вашем iPhone для создания личного пространственного звукового профиля на основе формы и размера ваших ушей.

Активное шумоподавление (ANC) обеспечивает усовершенствованный звук с оптимизированным расположением микрофона. Apple утверждает, что вы должны ожидать двукратного улучшения шумоподавления по сравнению с AirPods Pro первого поколения.

Apple представила AirPods Pro 2 с чипом H2 и увеличенным временем автономной работы


Адаптивная прозрачность - это новый режим, который прислушивается и подавляет любой шум вокруг вас с высоким уровнем децибел - скажем, строительную площадку, приглушая эффект, когда вы находитесь дальше и в более тихой обстановке. Точки управления датчиком Apple Force теперь получают дополнительные сенсорные элементы управления для регулировки громкости.

Время работы батареи оценивается в 6 часов прослушивания и до 30 часов с чехлом. Новый чехол для зарядки совместим с сервисом Find My благодаря UWB, а также оснащен динамиком, который может воспроизводить высокие звуки, чтобы помочь вам найти его. Чехол можно заряжать от порта Lightning или по беспроводной сети через любое зарядное устройство Qi, зарядное устройство MagSafe или зарядное устройство Apple Watch.

Apple представила AirPods Pro 2 с чипом H2 и увеличенным временем автономной работы


Apple AirPods Pro 2 будет стоить 249 долларов. Предзаказ откроется 9 сентября, а продажи начнутся 23 сентября.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".

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