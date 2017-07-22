TCL объявила о старте продаж в России планшета TCL NXTPAPER 10S в версиях Wi-Fi и 4G. Модель нацелена на тех, кто любит много читать, а также отлично подойдет для детей. У новинки инновационный 10-слойный экран, на аппаратном уровне снижающий вредное для глаз синее свечение в диапазоне от 415 до 455 нм. Разработку отметили премией ассоциации экспертов аудио- и видеотехники EISA в номинации «Инновация года в области защиты зрения», а также был получена сертификат международной компании TÜV Rheinland.
NXTPAPER 10S предлагает компактные для 10-дюймового планшета размеры: толщина корпуса всего 8,3 мм, а весит он 490 граммов. Материалы корпуса - прочный окрашенный пластик с матовым софт-тач покрытием. Батарея получила ёмкость 8000 мА‧ч и она рассчитана на долгое время работы в режимах просмотра мультимедиа контента и чтения книг. При этом планшет заряжается за 4 часа от комплектной зарядки с разъемом USB Type-С.
Планшет получил 8-ядерный процессор MediaTek MT 8768E с графикой GE8320 и оперативной памятью 4 Гбайт, он отлично справляется с типичными задачами для планшета: просмотром фильмов, видеозвонками, учебой или играми. Для подключения внешней клавиатуры или сенсорной панели для рисования есть отдельный разъем и это расширяет возможности устройства. Дисплей поддерживает работу со сторонними активными стилусами и мультитач до 10 касаний одновременно. В комплекте есть стилус для создания рукописных заметок. TCL NXTPAPER 10S работает под управлением ОС Android 11.
Основная особенность планшета - экран с 10-слойным покрытием, снижающим вредное для глаз синее свечение без искажения натуральных цветов. Это достигается за счет LED подсветки с пониженным излучением синей компоненты, двум фильтрам синего и ультрафиолетового спектра, пяти слоям, рассеивающим синее свечение и матовым антибликовым слоем. В экране используется IPS матрица с Full HD разрешением 1200х1920 пикселей.
У NXTPAPER 10S есть все необходимое: пара стереодинамиков и микрофонов, фронтальная и тыльная камеры и поддержка Bluetooth 5.1 с Wi-Fi стандартов 802.11a/b/g/n/ac. Объем постоянной памяти 64 Гбайт, есть слот для карты памяти microSD объемом до 256 Гбайт. Есть 4G-версия со слотом для SIM-карт с возможностью осуществления голосовых вызовов и передачи данных в мобильной сети.
Планшет TCL NXTPAPER 10S Wi-Fi уже доступен к покупке в DNS по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей. Продажи TCL NXTPAPER 10S стартуют 12 сентября по рекомендованной розничной цене 18 990 рублей.
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