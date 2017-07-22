РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

TCL NXTPAPER 10S - планшет с защитой зрения на аппаратном уровне

08 сентября 2022, 20:05




TCL объявила о старте продаж в России планшета TCL NXTPAPER 10S в версиях Wi-Fi и 4G. Модель нацелена на тех, кто любит много читать, а также отлично подойдет для детей. У новинки инновационный 10-слойный экран, на аппаратном уровне снижающий вредное для глаз синее свечение в диапазоне от 415 до 455 нм. Разработку отметили премией ассоциации экспертов аудио- и видеотехники EISA в номинации «Инновация года в области защиты зрения», а также был получена сертификат международной компании TÜV Rheinland.

TCL NXTPAPER 10S - планшет с защитой зрения на аппаратном уровне


NXTPAPER 10S предлагает компактные для 10-дюймового планшета размеры: толщина корпуса всего 8,3 мм, а весит он 490 граммов. Материалы корпуса - прочный окрашенный пластик с матовым софт-тач покрытием. Батарея получила ёмкость 8000 мА‧ч и она рассчитана на долгое время работы в режимах просмотра мультимедиа контента и чтения книг. При этом планшет заряжается за 4 часа от комплектной зарядки с разъемом USB Type-С.

Планшет получил 8-ядерный процессор MediaTek MT 8768E с графикой GE8320 и оперативной памятью 4 Гбайт, он отлично справляется с типичными задачами для планшета: просмотром фильмов, видеозвонками, учебой или играми. Для подключения внешней клавиатуры или сенсорной панели для рисования есть отдельный разъем и это расширяет возможности устройства. Дисплей поддерживает работу со сторонними активными стилусами и мультитач до 10 касаний одновременно. В комплекте есть стилус для создания рукописных заметок. TCL NXTPAPER 10S работает под управлением ОС Android 11.

TCL NXTPAPER 10S - планшет с защитой зрения на аппаратном уровне


Основная особенность планшета - экран с 10-слойным покрытием, снижающим вредное для глаз синее свечение без искажения натуральных цветов. Это достигается за счет LED подсветки с пониженным излучением синей компоненты, двум фильтрам синего и ультрафиолетового спектра, пяти слоям, рассеивающим синее свечение и матовым антибликовым слоем. В экране используется IPS матрица с Full HD разрешением 1200х1920 пикселей.

TCL NXTPAPER 10S - планшет с защитой зрения на аппаратном уровне


У NXTPAPER 10S есть все необходимое: пара стереодинамиков и микрофонов, фронтальная и тыльная камеры и поддержка Bluetooth 5.1 с Wi-Fi стандартов 802.11a/b/g/n/ac. Объем постоянной памяти 64 Гбайт, есть слот для карты памяти microSD объемом до 256 Гбайт. Есть 4G-версия со слотом для SIM-карт с возможностью осуществления голосовых вызовов и передачи данных в мобильной сети.

Планшет TCL NXTPAPER 10S Wi-Fi уже доступен к покупке в DNS по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей. Продажи TCL NXTPAPER 10S стартуют 12 сентября по рекомендованной розничной цене 18 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO A96. Молодежный смартфон OPPO A96 получил яркий, но вместе с тем очень практичный дизайн и оказался оснащен качественным IPS-дисплеем с оптимальной диагональю 6,59 дюйма. Самой же сильной стороной гаджета стала его отличная автономность, удачно сочетающаяся с достаточно неплохой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO A96: яркий, модный, молодежный".

Читайте также:

  • Apple официально представила серию iPhone 14, что нового?
  • Известны цены на разные модели iPhone 14
  • Выпущен Vivo Y75s 5G с тройной камерой на 64 МП и 12/256 Гбайт памяти
  • Компания realme представляет мини-планшет realme Pad mini
  • Представлены стильные недорогие смартфоны realme C30 и С31 c батареями на 5000 мАч

    • следующая новость
    Флагманский Intel Core i9-13900K разогнан до 8 ГГц под жидким азотом

    предыдущая новость
    Apple представила AirPods Pro 2 с чипом H2 и увеличенным временем автономной работы

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Обзор и тестирование корпуса Cooler Master HAF 500 White Лучший блок питания: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучший процессор для игр Лучшая материнская плата Обзор корпуса Cooler Master HAF 500 White Лучший блок питания Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 сентября, 2022

    Флагманский Intel Core i9-13900K разогнан до 8 ГГц под жидким азотом

    TCL NXTPAPER 10S - планшет с защитой зрения на аппаратном уровне

    Apple представила AirPods Pro 2 с чипом H2 и увеличенным временем автономной работы

    7 сентября, 2022

    Россыпь новых часов от Apple: Watch Series 8, Watch SE второго поколения и Watch Ultra

    Apple официально представила серию iPhone 14, что нового?

    Известны цены на разные модели iPhone 14

    Выпущен Vivo Y75s 5G с тройной камерой на 64 МП и 12/256 Гбайт памяти

    6 сентября, 2022

    Ninestar празднует 21-й день рождения и делится «Ключом от дверей»

    Компания realme представляет мини-планшет realme Pad mini

    Представлены стильные недорогие смартфоны realme C30 и С31 c батареями на 5000 мАч

    На IFA 2022 Samsung показала умные разработки для комфортной жизни

    31 августа, 2022

    Ожидаемые характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070: до 7680 ядер, 12 Гбайт памяти GDDR6X и 285 Вт

    Представлен Samsung Galaxy A04s с экраном на 90 Гц и тройной камерой на 50 Мп

    Новый iPhone SE будет похож на XR, а iPhone 14 Pro получит новую широкоугольную камеру

    30 августа, 2022

    AMD Ryzen 5 7600X протестирован в Geekbench: на 40% быстрее 5600X

    AMD представила процессоры Ryzen 7000: выход намечен на 27 сентября

    AMD представила видеокарту Radeon RX 7000 с архитектурой RDNA3

    Google намекает на дату выхода Android 14

    Samsung обеспечит более 80% всех экранов для iPhone 14

    29 августа, 2022

    realme стал самым молодым брендом в рейтинге 50 лучших китайских брендов BrandZ

    ССЫЛКИ