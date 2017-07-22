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Флагманский Intel Core i9-13900K разогнан до 8 ГГц под жидким азотом

08 сентября 2022, 22:44




Инженерный образец грядущего процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake разгоняется до 8 ГГц благодаря экзотическому охлаждению.

Отодвиньте в сторону AMD FX-8350, один из самых «быстрых» процессоров в истории разгона. Этот процессор AMD сейчас занимает 18-ую из 20 позиций в официальном рейтинге частоты процессоров HWBOT. Самый быстрый процессор достиг частоты 8722,78 МГц, и этот рекорд не был побит более 8 лет.

Флагманский Intel Core i9-13900K разогнан до 8 ГГц под жидким азотом


Не секрет, что Intel и AMD перед выпуском новой серии передают свои процессоры известным оверклокерам. Обычно мы видим результаты недель их работы сразу после снятия эмбарго на проверки.

Однако Wccftech удалось получить скриншот CPU-Z от одного из упомянутых оверклокеров. Информации немного, но упоминается, что это премиальная плата Z790.

Инженерный образец процессора Core i9-13900K Raptor Lake был разогнан до 8000 МГц со всеми производительными ядрами, но эффективные ядра и гиперпоточность были отключены. Для этого требовалось напряжение процессора 1,792 В и, очевидно, охлаждение жидким азотом (LN2).

Однако от Raptor Lake следует ожидать еще более высоких тактовых частот. Оверклокер показал, что 8,0 ГГц - это всего лишь базовый уровень для этого процессора.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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