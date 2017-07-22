Инженерный образец грядущего процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake разгоняется до 8 ГГц благодаря экзотическому охлаждению.
Отодвиньте в сторону AMD FX-8350, один из самых «быстрых» процессоров в истории разгона. Этот процессор AMD сейчас занимает 18-ую из 20 позиций в официальном рейтинге частоты процессоров HWBOT. Самый быстрый процессор достиг частоты 8722,78 МГц, и этот рекорд не был побит более 8 лет.
Не секрет, что Intel и AMD перед выпуском новой серии передают свои процессоры известным оверклокерам. Обычно мы видим результаты недель их работы сразу после снятия эмбарго на проверки.
Однако Wccftech удалось получить скриншот CPU-Z от одного из упомянутых оверклокеров. Информации немного, но упоминается, что это премиальная плата Z790.
Инженерный образец процессора Core i9-13900K Raptor Lake был разогнан до 8000 МГц со всеми производительными ядрами, но эффективные ядра и гиперпоточность были отключены. Для этого требовалось напряжение процессора 1,792 В и, очевидно, охлаждение жидким азотом (LN2).
Однако от Raptor Lake следует ожидать еще более высоких тактовых частот. Оверклокер показал, что 8,0 ГГц - это всего лишь базовый уровень для этого процессора.