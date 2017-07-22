Недавно Apple выпустила серию iPhone 14. Телефоны получили новые функции, такие как подключение к спутнику в экстренных ситуациях, обновленный пользовательский интерфейс, улучшения камеры и процессор A16 Bionic на моделях Pro.
Устройства еще не поступили в продажу, однако кому-то уже удалось установить и запустить Geekbench на модели Pro и новинка скорее разочаровала своей производительностью.
Известный информатор Ice Universe поделился результатом Geekbench, который показал iPhone с процессором A16 Bionic. Неясно, это модель Pro или Pro Max, однако сам по себе результат не так уж впечатляет. Новый чип набирает 1879 баллов в одноядерном тесте и 4664 балла в многоядерном тесте. Для сравнения, модели iPhone 13 Pro/Pro Max с A15 обычно набирают около 1730 баллов в одноядерных тестах и 4700 баллов в многоядерных тестах.
Если это действительно оценка Geekbench для iPhone с A16, это может ответить на вопрос, почему Apple решила сравнить чипсет со старым A13 Bionic, а не с прошлогодним чипсетом A15 Bionic. Возможно, на этот раз компания предпочла повысить энергоэффективность, а не производительность, поскольку утверждает, что чипы потребляют на 20% меньше энергии, чем раньше.