В сеть попали маркетинговые слайды про Intel Core 13-го поколения, которые подтвердили недавние слухи о процессорах нового поколения, которые окажутся не такими уж новыми.
В прошлом месяце появились подробности о полной линейке процессоров Intel Raptor Lake-S для настольных ПК. Было сказано, что серия может быть разделена на три части: B-0 (Raptor) и C-0/H-1 (Alder Lake). Технически это означает, что полноценно новыми будут не все процессоры, а модели, начиная с Intel Core i5-13600K и старше.
Процессоры Core i5-13600, не относящиеся к серии K и ниже, будут переименованными представителями Alder Lake и, возможно, получат частоты чуть выше, чем в прошлом поколении. Именно эта информация была косвенно выделена в просочившейся презентации, перечисленной в разделе «новые и рекомендуемые технологии». Увеличенный кэш L3 и L2 будет применяться только к Core i5 13600K и выше, а это означает, что только эти процессоры будут основаны на архитектуре Raptor Cove, которая имеет больше кэша.
Стоит добавить, что подобное встречалось и раньше, этим уже баловались в мобильном и HEDT сегментах. На данный момент известны только четыре модели 13-го поколения, отличные от K, из серий i5 и i3: 13600, 13500, 13400 и 13100. Все, кроме последней получат кристалл C-0, а последний предположительно имеет H-0.
По сути, это означает, что эти SKU будут оснащены ядрами Golden Cove Performance вместо Raptor Cove. Меньший кластер маломощных ядер Gracemont также будет иметь меньший кэш L2 - 2 Мбайт вместо 4 Мбайт. Это, несомненно, должно повлиять на производительность процессоров Intel среднего и начального уровня и может создать проблемы при конкуренции с процессорами AMD Zen4 для настольных ПК. Однако ни просочившиеся слайды Intel, ни AMD еще не анонсировали SKU младшего уровня.