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Объявлены характеристики видеокарт Intel Arc A

09 сентября 2022, 22:13




Дискретные видеокарты Intel Arc серии A являются частью миссии компании по предоставлению графического оборудования, программного обеспечения и услуг геймерам и творцам во всем мире. С выпуском семейства Intel Arc Graphics для ноутбуков Intel делает следующий шаг в завершении своей мобильной платформы.

Объявлены характеристики видеокарт Intel Arc A


Настольные видеокарты Arc A будут разделены на Intel Arc 3, 5 и 7, точно так же, как процессоры Intel Core i3, i5 и i7 обеспечивают различные уровни производительности.

Intel Arc A770 и Arc A750 с 32 и 28 ядрами Xe соответственно составляют топовую линейку. Arc A580 имеет 24 ядра Xe, а графический процессор Arc A380 имеет 8 ядер Xe и служит картой начального уровня для настольных ПК. Эти характеристики необходимы для растеризации и трассировки лучей.

Объявлены характеристики видеокарт Intel Arc A


Это средняя частота, с которой эти процессоры работают при различных тяжелых и легких рабочих нагрузках, а не фиксированная частота. Новейшие Intel Arc A предлагают:

  • Потоковая передача игр AV1

  • Масштабирование видео с помощью Intel XMX AI Engine

  • Улучшенный игровой процесс Intel Xe Super Sampling (XeSS)

  • Игры на Intel Arc 3 Graphics


    • Когда производители будут выпускать собственные версии карт Arc A770, подавляющее большинство из них будет включать 8 Гбайт памяти GDDR6. Карта под брендом Intel (IBC), которая представляет собой ограниченный выпуск графического процессора A770, имеет в два раза больше памяти.

    Объявлены характеристики видеокарт Intel Arc A


    Каждая видеокарта Intel Arc A поддерживает новейшие стандарты отображения, включая HDR и переменную частоту обновления, масштабирование игр с помощью ИИ с помощью XeSS, трассировку лучей, настраиваемую производительность или даже трансляцию с помощью Arc Control, а также кодирование видео для AV1 и других широко используемых кодеков.

    Кроме того, компания также представляет программное обеспечение Intel Arc Control, которое предоставляет доступ к данным о производительности в реальном времени, имеет встроенную загрузку драйверов и другие функции.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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