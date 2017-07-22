Дискретные видеокарты Intel Arc серии A являются частью миссии компании по предоставлению графического оборудования, программного обеспечения и услуг геймерам и творцам во всем мире. С выпуском семейства Intel Arc Graphics для ноутбуков Intel делает следующий шаг в завершении своей мобильной платформы.
Настольные видеокарты Arc A будут разделены на Intel Arc 3, 5 и 7, точно так же, как процессоры Intel Core i3, i5 и i7 обеспечивают различные уровни производительности.
Intel Arc A770 и Arc A750 с 32 и 28 ядрами Xe соответственно составляют топовую линейку. Arc A580 имеет 24 ядра Xe, а графический процессор Arc A380 имеет 8 ядер Xe и служит картой начального уровня для настольных ПК. Эти характеристики необходимы для растеризации и трассировки лучей.
Это средняя частота, с которой эти процессоры работают при различных тяжелых и легких рабочих нагрузках, а не фиксированная частота. Новейшие Intel Arc A предлагают:
Потоковая передача игр AV1
Масштабирование видео с помощью Intel XMX AI Engine
Улучшенный игровой процесс Intel Xe Super Sampling (XeSS)
Игры на Intel Arc 3 Graphics
Когда производители будут выпускать собственные версии карт Arc A770, подавляющее большинство из них будет включать 8 Гбайт памяти GDDR6. Карта под брендом Intel (IBC), которая представляет собой ограниченный выпуск графического процессора A770, имеет в два раза больше памяти.
Каждая видеокарта Intel Arc A поддерживает новейшие стандарты отображения, включая HDR и переменную частоту обновления, масштабирование игр с помощью ИИ с помощью XeSS, трассировку лучей, настраиваемую производительность или даже трансляцию с помощью Arc Control, а также кодирование видео для AV1 и других широко используемых кодеков.
Кроме того, компания также представляет программное обеспечение Intel Arc Control, которое предоставляет доступ к данным о производительности в реальном времени, имеет встроенную загрузку драйверов и другие функции.
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