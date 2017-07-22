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Утечка характеристик Honor X40

10 сентября 2022, 10:12




Honor официально представит смартфона X40 на следующей неделе, 15 сентября, а пару дней компания уже показывала на тизере смартфон с изогнутым экраном и вырезом по центру для селфи-камеры.

Сегодня слухи из Китая принесли основные характеристики телефона, начиная с размера экрана 6,67 дюйма, разрешения 1080x2400 пикселей, частоты обновления 120 Гц и поддержки 10-битного цвета. Также говорится, что Honor X40 получит 8-мегапиксельную селфи-камеру. Основная задняя камера на 50 Мп, у нее будет вспомогательная камера на 2 МП.

Утечка характеристик Honor X40


Работать новинка будет на SoC Qualcomm Snapdragon 695, тот же чипсет, который используется в Honor X30, предшественнике X40, выпущенном в декабре прошлого года. Сохранение чипсета без изменений - это, безусловно, странный выбор, особенно учитывая, что Snapdragon 695 далеко не самый мощный.

В любом случае, Honor X40 получит аккумулятор емкостью 5100 мАч, что на 300 мАч больше, чем у его предшественника, и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 40 Вт. Он будет работать под управлением Android 12 с Magic UI 6.1 поверх. Сообщается, что телефон имеет размеры 161,6 х 73,9 х 7,9 мм и весит 172 граммов.



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