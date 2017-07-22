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По слухам, NVIDIA GeForce RTX 4060 будет медленнее RTX 3070 Ti

10 сентября 2022, 23:00




Kopite7kimi заявил, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 могут быть не очень быстрыми и могут использовать интерфейс x8 PCI. Сообщается, что серия NVIDIA GeForce RTX 4060 не получает таких же улучшений, как более дорогие графические процессоры Ada Lovelace. Производительность графического процессора NVIDIA AD106, который должен работать в видеокартах серии RTX 4060, не очень высока. Предполагаемый тест 3DMark Time Spy Extreme был опубликован и графический процессор набрал менее 7000 баллов. Такая оценка должна поставить видеокарту наравне с RTX 3070, что выглядит как обновление, но не такое огромное, которое ожидается для более дорогих графических процессоров AD102 и AD103.

По слухам, NVIDIA GeForce RTX 4060 будет медленнее RTX 3070 Ti


Оценка Time Spy Extreme между 6500-7000 должна сделать GPU AD106 (GeForce RTX 4060) на 18% быстрее, чем RTX 3060 Ti, и на 69% быстрее, чем RTX 3060. Прирост производительности более чем на 50% довольно большой, но это не так много, как двойные скачки, которые, по слухам, мы видели для карт высокого класса. Если в синтетических тестах наблюдается скачок на 50-60%, то в играх в лучшем случае прирост составит 30-40%. Таким образом, похоже, что в следующей карте **60 мы получим уровень производительности RTX 3070.

Основываясь на решении NVIDIA смешать AD104/AD106 или использовать AD106 в своей линейке RTX 4060, мы можем увидеть либо урезанную RTX 4060, либо полную конфигурацию, тогда как Ti может использовать урезанную конфигурацию AD104. Графический процессор AD106 будет поставляться с 32 Мбайт кэш-памяти второго уровня и до 48 ROP.

Тактовые частоты еще не подтверждены, но, учитывая, что используется процесс TSMC 4N, мы ожидаем тактовые частоты в диапазоне 2,0-3,0 ГГц. Более высокий, чем обычно, скачок тактовой частоты связан с тем, что NVIDIA совершает переход на два узла, учитывая, что графические процессоры Ampere с 8-нм узлом Samsung на самом деле были 10-нм технологическим узлом с некоторыми оптимизациями. NVIDIA пропускает 7-нм и сразу переходит на 5-нм техпроцесс.

По слухам, NVIDIA GeForce RTX 4060 будет медленнее RTX 3070 Ti


Что касается характеристик памяти, ожидается, что GeForce RTX 4060 получит емкость 8 Гбайт GDDR6X, которая может достигать более высоких скоростей 20+ Гбит/с через 128-битный интерфейс шины с пропускной способностью более 320 Гбайт/с. Вариант «Ti», если он будет оснащен графическим процессором AD104, может предложить до 12 Гбайт памяти через 192-битный интерфейс шины. Также сообщается, что видеокарта GeForce RTX 4060 имеет TGP 220 Вт, что на 30% больше, чем у RTX 3060, и на 10% больше, чем у RTX 3060 Ti. Это значительное увеличение TGP, и производительность должна быть действительно хорошей, чтобы NVIDIA поддерживала высокие показатели эффективности.



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