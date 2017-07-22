Infinix подтвердила скорый запуск новой линейки Android TV в рамках серий ZERO и X3. Подробности о телевизорах ZERO 55″ QLED 4K и 50″ 50X3 4K Android TV были раскрыты перед запуском 16 сентября.
В телевизоре ZERO 55" QLED 4K используется технология Quantum DOT с Dolby Vision, максимальная яркость до 400 нит и цветовая гамма sRGB 122%. Телевизор будет оснащен гладкими рамками толщиной 1,6 мм и металлической подставкой X-Blade.
Телевизор получил динамик мощностью 36 Вт с Dolby Atmos. Ожидается, что он будет оснащен четырехъядерным процессором MediaTek CA-55 с 2 Гбайт ОЗУ, 32 Гбайт памяти и работает под управлением Android TV 11.
В серии Infinix X3 уже есть 32-дюймовые HD модели и 43-дюймовые Full HD модели, 50-дюймовая модель будет оснащена экраном 4K разрешения с совместимостью с HDR10, обеспечивающим 1,07 миллиарда цветов, и будет поставляться с безрамочным дисплеем. Ожидается защита от синего излучения, встроенные динамики мощностью 24 Вт и Dolby Audio.
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